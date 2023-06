Zelenskyj nariadil posilnenie armády pri hraniciach s Bieloruskom

Kyjev 30. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil v piatok vrchným veliteľom armády posilniť vojenský sektor na severe Ukrajiny. Vyjadril sa tak po stretnutí, na ktorom ho tajná služba aj bezpečnostné sily informovali o situácii v Bielorusku, ktoré je severným susedom Ukrajiny. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.



"Rozhodnutím je... aby vrchný veliteľ (ukrajinských ozbrojených síl Valerij) Zalužnyj a veliteľ 'Severu' (Serhij) Najev, realizovali súbor opatrení na posilnenie tohto smeru," uviedol Zelenskyj na platforme Telegram.



Reuters podotýka, že k takémuto kroku došlo po príchode šéfa ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina do Bieloruska. Zelenskyj však vo svojom príspevku na Telegrame Prigožina priamo nezmienil.



Šéf vagnerovcov odletel v utorok z Ruska do exilu v Bielorusku, a to na základe dohody sprostredkovanej bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom, ktorá ukončila uplynulú sobotu neúspešnú vzburu jeho žoldnierov v Rusku.



Médiá medzičasom informovali, že vagnerovci by si mohli zriadiť novú základňu v prázdnom vojenskom objekte pri bieloruskom meste Asipovičy, ležiacom približne 90 kilometrov od bieloruského hlavného mesta Minsk a 200 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Podľa satelitných snímok sa už zrejme v tejto lokalite začali stavať stany.



Zelenskyj v piatok taktiež povedal, že na zmienenom stretnutí s vládnymi aj vojenskými predstaviteľmi sa diskutovalo aj o situácii v iných frontových oblastiach, ako aj o dodávkach delostreleckých systémov a munície a ďalšom postupe proti ruským okupačným silám.



Reuters pripomína, že Ukrajina zaviedla už po vlaňajšom vytlačení ruských zo severu svojho územia opatrenia zamerané na intenzívnejšiu ochranu svojich hraníc s Bieloruskom, ktoré je blízkym spojencom Ruska.