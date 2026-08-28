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Zelenskyj nariadil zvýšiť počet útokov dronmi na Rusko na 1000 denne
Agentúra Bloomberg v piatok napísala, že ukrajinské sily od začiatku augusta najmenej 21-krát zaútočili na ruské ropné rafinérie.
Autor TASR
Kyjev 28. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok nariadil armáde zvýšiť počet útokov dronmi s dlhým doletom proti Rusku na 1000 denne. V súčasnosti Kyjev denne útočí na ruské vnútrozemie približne 300 dronmi, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.
„Musí ich byť viac: existuje konkrétny cieľ a túto úlohu splníme,“ uviedol Zelenskyj vo večernom prejave.
Agentúra Bloomberg v piatok napísala, že ukrajinské sily od začiatku augusta najmenej 21-krát zaútočili na ruské ropné rafinérie. Útoky na rafinérie sú súčasťou „kinetických sankcií“ Kyjeva, ktoré vyvolali nedostatok pohonných hmôt v Rusku a dlhé rady na čerpacích staniciach.
Zelenskyj tiež uviedol, že Spojené štáty poskytli Kyjevu informácie o niekoľkých rokovaniach, ktoré sa v posledných dňoch uskutočnili v Moskve. „Bolo ich niekoľko,“ napísal na platforme Telegram bez ďalších podrobností.
Denník New York Times informoval, že riaditeľ CIA John Ratcliffe sa počas neočakávanej utorkovej návštevy Moskvy pokúšal presvedčiť Rusko, aby sa usilovalo o dosiahnutie mierovej dohody s Ukrajinou.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že Kyjev a Moskva v súčasnosti nevedú mierové rokovania a že ruské jednotky pokračujú v ofenzíve na východe Ukrajiny.
„Musí ich byť viac: existuje konkrétny cieľ a túto úlohu splníme,“ uviedol Zelenskyj vo večernom prejave.
Agentúra Bloomberg v piatok napísala, že ukrajinské sily od začiatku augusta najmenej 21-krát zaútočili na ruské ropné rafinérie. Útoky na rafinérie sú súčasťou „kinetických sankcií“ Kyjeva, ktoré vyvolali nedostatok pohonných hmôt v Rusku a dlhé rady na čerpacích staniciach.
Zelenskyj tiež uviedol, že Spojené štáty poskytli Kyjevu informácie o niekoľkých rokovaniach, ktoré sa v posledných dňoch uskutočnili v Moskve. „Bolo ich niekoľko,“ napísal na platforme Telegram bez ďalších podrobností.
Denník New York Times informoval, že riaditeľ CIA John Ratcliffe sa počas neočakávanej utorkovej návštevy Moskvy pokúšal presvedčiť Rusko, aby sa usilovalo o dosiahnutie mierovej dohody s Ukrajinou.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že Kyjev a Moskva v súčasnosti nevedú mierové rokovania a že ruské jednotky pokračujú v ofenzíve na východe Ukrajiny.