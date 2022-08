Zelenskyj: Naše schopnosti sú silnejšie ako ruské rakety

Kyjev 1. augusta (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom najnovšom príhovore odsúdil ostreľovanie juhoukrajinského mesta Mykolajiv ruskou armádou. "Dnes (v nedeľu) došlo k jednému z najbrutálnejších ostreľovaní Mykolajiva a okolitého regiónu počas celého obdobia totálnej vojny. ... Okupanti zasiahli obytné budovy, školy, inú sociálnu infraštruktúru a priemyselné objekty," uviedol Zelenskyj v prejave zverejnenom v nedeľu večer na stránke president.gov.ua.



Pripomenul, že pri tomto útoku prišiel o život Oleksij Vadaturskyj, majiteľ jednej z najväčších ukrajinských spoločností obchodujúcich s obilím, mal 74 rokov. Podľa ukrajinských médií útok neprežila ani jeho manželka Rajisa.



Zelenskyj vyslovil úprimnú sústrasť ich príbuzným a priateľom. "Ruským teroristom" sa podľa neho nepodarí zničiť sociálny a priemyselný potenciál Ukrajiny. "Ukrajina a náš ľud, naše schopnosti sú rozhodne silnejšie ako akékoľvek ruské rakety a granáty," povedal.



Ruská armáda sa podľa Zelenského snaží posilniť svoje pozície v okupovaných oblastí na juhu Ukrajiny. "Časť ruských síl bude presunutá z ich pozícií na východe na juh — do Chersonskej a Záporožskej oblasti. Ale to im tam nepomôže," povedal ukrajinský prezident.



Zdôraznil, že žiadny ruský úder "nezostane bez odozvy zo strany našich vojenských a spravodajských dôstojníkov. Ozbrojené sily Ukrajiny sú pripravené reagovať na každú novú aktivitu okupantov".



Zo strategického hľadiska Rusko nemá podľa Zelenského šancu vyhrať túto vojnu. Ukrajinské sily si musia udržať svoje pozície, aby aj na taktickej úrovni cítila Moskva svoju porážku. "Treba sa držať na juhu, na východe a všade. Držať sa obrany, diplomacie a politiky. Zachovať si našu jednotu – a to nielen do víťazstva, ale aj po ňom, aby sme obnovili všetko, čo zničili okupanti. Verím, že toto všetko zvládneme," konštatoval Zelenskyj.