< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Návrh záruk USA je v podstate pripravený na schválenie
Zelenskyj v stredu oznámil, že americkí a ukrajinskí predstavitelia budú rokovať o tých „najzložitejších otázkach“.
Autor TASR
Kyjev 8. januára (TASR) - Návrh dokumentu o amerických bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je „v podstate pripravený“ na predloženie prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Oznámil to vo štvrtok na sociálnych sieťach ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Bilaterálny dokument o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je v podstate pripravený na finalizáciu na najvyššej úrovni s prezidentom Spojených štátov,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. „Je dôležité, že Ukrajina úspešne spája úsilie európskeho a amerického tímu. Spoločne sme diskutovali najmä o dokumentoch týkajúcich sa obnovy a hospodárskeho rozvoja,“ dodal prezident.
„Riešili sa tiež zložité otázky zo základného rámca na ukončenie vojny a ukrajinská strana predstavila možnosti finalizácie tohto dokumentu. Chápeme, že americká strana bude kontaktovať Rusko a my očakávame spätnú väzbu, či je agresor skutočne ochotný ukončiť vojnu,“ napísal ukrajinský prezident na sieti X.
Zelenskyj v stredu oznámil, že americkí a ukrajinskí predstavitelia budú rokovať o tých „najzložitejších otázkach“ - konkrétne o kontrole území na východe Ukrajiny a o Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni. Americkú stranu na rokovaniach zastupujú vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner, ukrajinským hlavným vyjednávačom je tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov.
„Bilaterálny dokument o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je v podstate pripravený na finalizáciu na najvyššej úrovni s prezidentom Spojených štátov,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. „Je dôležité, že Ukrajina úspešne spája úsilie európskeho a amerického tímu. Spoločne sme diskutovali najmä o dokumentoch týkajúcich sa obnovy a hospodárskeho rozvoja,“ dodal prezident.
„Riešili sa tiež zložité otázky zo základného rámca na ukončenie vojny a ukrajinská strana predstavila možnosti finalizácie tohto dokumentu. Chápeme, že americká strana bude kontaktovať Rusko a my očakávame spätnú väzbu, či je agresor skutočne ochotný ukončiť vojnu,“ napísal ukrajinský prezident na sieti X.
Zelenskyj v stredu oznámil, že americkí a ukrajinskí predstavitelia budú rokovať o tých „najzložitejších otázkach“ - konkrétne o kontrole území na východe Ukrajiny a o Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni. Americkú stranu na rokovaniach zastupujú vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner, ukrajinským hlavným vyjednávačom je tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov.