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Zelenskyj navrhne Umerova za šéfa rozviedky SZRU

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Na snímke Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Zelenskyj zdôraznil, že Umerov bude naďalej koordinovať činnosť iniciatívy „Drone Deal“.

Autor TASR
Kyjev 3. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že bývalého ministra obrany a hlavného vyjednávača Rustema Umerova navrhne za šéfa Služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny (SZRU). Upozornila na to agentúra Ukrinform, píše TASR.

„Aby mal viac príležitostí riešiť tieto konkrétne otázky súčasne – vrátane diplomacie, obrany, rokovaní s USA a ďalšími určenými partnermi, ako aj rokovaní o ukončení vojny – bude Umerov menovaný za šéfa Ukrajinskej zahraničnej spravodajskej služby,“ uviedol prezident.

Zelenskyj zdôraznil, že Umerov bude naďalej koordinovať činnosť iniciatívy „Drone Deal“. Prezident sa obrátil na krajiny, ktoré sa už na tejto iniciatíve podieľajú, ako aj na tie, ktoré majú záujem o účasť, a vyzval ich, aby podporili Umerovovu prácu v jeho novej funkcii.

Umerov po odchode z ministerstva obrany v júli minulého roka pôsobil ako tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Bol hlavným vyjednávačom v trojstranných mierových rokovaniach o ukončení vojny so Spojenými štátmi a Ruskom. Tie sú však už od februára pozastavené. Po rekonštrukcii vlády Zelenskyj post tajomníka Rady ponúkol bývalému ministrovi vnútra Ihorovi Klymenkovi.
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