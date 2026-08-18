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Zelenskyj navrhol Chmaru za ministra obrany, hlasovanie bude v stredu
Na post ministra obrany navrhol Jevhenija Chmaru, ktorý doteraz pôsobil ako poverený šéf tohto rezortu po júlovom odvolaní Mychajla Fedorova.
Autor TASR
Kyjev 18. augusta (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predložil v utorok parlamentu nominácie na kľúčové posty ministrov obrany a zahraničných vecí. TASR o tom informuje s odvolaním sa na spravodajský portál Ukrajinska pravda.
Na post ministra obrany navrhol Jevhenija Chmaru, ktorý doteraz pôsobil ako poverený šéf tohto rezortu po júlovom odvolaní Mychajla Fedorova.
Do funkcie ministra zahraničných vecí nominoval Andrija Sybihu, ktorý v nej pôsobí od septembra 2024. Po rekonštrukcii vlády bol Sybiha ponechaný v úrade, avšak len v pozícii dočasne povereného ministra. Zelenskyj ho teraz oficiálne nominoval, aby sa opäť ujal tejto funkcie po schválení parlamentom.
Podľa viacerých zákonodarcov boli nominácie doručené Verchovnej rade (parlamentu) a príslušné parlamentné výbory sa nimi majú zaoberať pred hlasovaním naplánovaným na stredu 19. augusta.
Ešte v utorok sa obaja kandidáti stretnú s jednotlivými poslaneckými klubmi.
Nominácia Chmaru prichádza v čase, keď sa v Kyjeve už druhý mesiac konajú protesty požadujúce návrat Fedorova do funkcie. Ten v úrade skončil 15. júla, len po šiestich mesiacoch, pre nezhody s vtedajším hlavným veliteľom ozbrojených síl Olexandrom Syrským. Zelenskyj mu následne ponúkol iné funkcie, tie však odmietol. Po viacerých dňoch protestov bol 21. júla odvolaný aj Syrskyj.
Na post ministra obrany navrhol Jevhenija Chmaru, ktorý doteraz pôsobil ako poverený šéf tohto rezortu po júlovom odvolaní Mychajla Fedorova.
Do funkcie ministra zahraničných vecí nominoval Andrija Sybihu, ktorý v nej pôsobí od septembra 2024. Po rekonštrukcii vlády bol Sybiha ponechaný v úrade, avšak len v pozícii dočasne povereného ministra. Zelenskyj ho teraz oficiálne nominoval, aby sa opäť ujal tejto funkcie po schválení parlamentom.
Podľa viacerých zákonodarcov boli nominácie doručené Verchovnej rade (parlamentu) a príslušné parlamentné výbory sa nimi majú zaoberať pred hlasovaním naplánovaným na stredu 19. augusta.
Ešte v utorok sa obaja kandidáti stretnú s jednotlivými poslaneckými klubmi.
Nominácia Chmaru prichádza v čase, keď sa v Kyjeve už druhý mesiac konajú protesty požadujúce návrat Fedorova do funkcie. Ten v úrade skončil 15. júla, len po šiestich mesiacoch, pre nezhody s vtedajším hlavným veliteľom ozbrojených síl Olexandrom Syrským. Zelenskyj mu následne ponúkol iné funkcie, tie však odmietol. Po viacerých dňoch protestov bol 21. júla odvolaný aj Syrskyj.