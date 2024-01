Zelenskyj navrhol zmenu pravidiel pri udeľovaní občianstva

Kyjev 22. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil v pondelok návrh zákona o viacnásobnom občianstve, ktorý by mohol cudzincom bojujúcim po boku ukrajinskej armády proti Rusku otvoriť cestu k občianstvu. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Zahraniční dobrovoľníci, ktorí sa chopili zbraní na obranu Ukrajiny, všetci tí, ktorí bojujú za slobodu Ukrajiny, akoby to bola ich vlasť. A Ukrajina sa pre nich takou stane," povedal Zelenskyj vo videu na sociálnej sieti. Priblížil, že zákon by Ukrajincom formálne umožnil získať dvojaké občianstvo s výnimkou ruského.



Ukrajinský líder tiež informoval, že podpísal dekrét "O územiach Ruskej federácie historicky obývaných Ukrajincami" s presadiť "obnovenie pravdy o minulosti v záujme budúcnosti Ukrajiny".



Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sa tisíce cudzincov zapojili do boja proti ruským silám. Sú medzi nimi aj ľudia z Bieloruska a Ruska. Kyjev považuje obe krajiny za "agresorské", keďže ruské sily zaútočili na Ukrajinu aj z bieloruského územia.