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Zelenskyj navrhuje evakuačné misie v 15 obciach na okupovanom území
Zelenskyj sa opäť poďakoval prvej dáme USA za pomoc pri sprostredkovanie evakuáciu Olešiek.
Autor TASR
Kyjev/Washington 21. novembra (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu zverejnil zoznam 15 obcí v Ruskom okupovaných častiach Chersonskej a Záporožskej oblasti, v ktorých Ukrajina navrhuje zorganizovať humanitárne misie podobné nedávnej evakuácii obyvateľov mesta Olešky. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda.
V Chersonskej oblasti ide o obce Radensk, Kostohryzove, Hola Prystaň, Stara Zburivka, Nova Zburivka, Hladkivka, Velyki Kopani, Kardašynka a Velyka Kardašynka. V Záporožskej oblasti sú na zozname Majačka, Zlatopiľ, Dniprorudne, Kamjanske, Verchňa Krynycia a Vasylivka.
Zelenskyj sa opäť poďakoval prvej dáme USA za pomoc pri sprostredkovanie evakuáciu Olešiek. Ďalej uviedol, že aktualizovaný zoznam už bol odovzdaný ukrajinskému ombudsmanovi Dmytrovi Lubinecovi aj americkej strane. O príprave misií, počte ľudí, ktorých by bolo možné evakuovať, a ďalších plánoch rokoval s hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Mychajlom Drapatým.
Lubinec po skončení humanitárnej misie v Oleškách oznámil, že sa so svojou ruskou kolegyňou Janou Lantratovovou dohodol na tom, že obaja oslovia Melaniu Trumpovú so žiadosťou o zorganizovanie ďalších evakuácií.
Trumpová v piatok televízii Fox News povedala, že zástupcovia USA, Ruska a Ukrajiny rokujú o možnom prímerí, ktoré by mohlo začať platiť ešte pred Vianocami.
„Priala by som si viac dohôd o prímerí. Mohli by sme to dosiahnuť veľmi rýchlo, ak by Ukrajina a Rusko prejavili záujem. Už teraz vedieme rokovania, takže je možné, že ďalšie prímerie nastane ešte pred Vianocami. Dúfam v to,“ povedala Trumpová.
Rusko a Ukrajina sa k jej slovám zatiaľ nevyjadrili. Trumpová nespresnila, aký druh prímeria má na mysli. Ruský prezident Vladimir Putin predtým navrhol uskutočniť spoločne s Ukrajinou humanitárnu operáciu v Kosťantynivka v Doneckej oblasti.
V Chersonskej oblasti ide o obce Radensk, Kostohryzove, Hola Prystaň, Stara Zburivka, Nova Zburivka, Hladkivka, Velyki Kopani, Kardašynka a Velyka Kardašynka. V Záporožskej oblasti sú na zozname Majačka, Zlatopiľ, Dniprorudne, Kamjanske, Verchňa Krynycia a Vasylivka.
Zelenskyj sa opäť poďakoval prvej dáme USA za pomoc pri sprostredkovanie evakuáciu Olešiek. Ďalej uviedol, že aktualizovaný zoznam už bol odovzdaný ukrajinskému ombudsmanovi Dmytrovi Lubinecovi aj americkej strane. O príprave misií, počte ľudí, ktorých by bolo možné evakuovať, a ďalších plánoch rokoval s hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Mychajlom Drapatým.
Lubinec po skončení humanitárnej misie v Oleškách oznámil, že sa so svojou ruskou kolegyňou Janou Lantratovovou dohodol na tom, že obaja oslovia Melaniu Trumpovú so žiadosťou o zorganizovanie ďalších evakuácií.
Trumpová v piatok televízii Fox News povedala, že zástupcovia USA, Ruska a Ukrajiny rokujú o možnom prímerí, ktoré by mohlo začať platiť ešte pred Vianocami.
„Priala by som si viac dohôd o prímerí. Mohli by sme to dosiahnuť veľmi rýchlo, ak by Ukrajina a Rusko prejavili záujem. Už teraz vedieme rokovania, takže je možné, že ďalšie prímerie nastane ešte pred Vianocami. Dúfam v to,“ povedala Trumpová.
Rusko a Ukrajina sa k jej slovám zatiaľ nevyjadrili. Trumpová nespresnila, aký druh prímeria má na mysli. Ruský prezident Vladimir Putin predtým navrhol uskutočniť spoločne s Ukrajinou humanitárnu operáciu v Kosťantynivka v Doneckej oblasti.