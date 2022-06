Zelenskyj navrhol mechanizmus na konfiškáciu zaisteného majetku Rusov

Nemecký kancelár Olaf Scholz (uprostred), americký prezident Joe Biden (vľavo) a francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) spolu s ďalšími lídrami skupiny G7 počas rokovania za okrúhlym stolom na zámku Elmau v rámci summitu G7 v nemeckom meste Krün pri Garmisch-Partenkirchene 27. júna 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 27. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas pondelkového online príhovoru k účastníkom summitu G7 navrhol vytvorenie globálneho mechanizmu na konfiškáciu zmrazeného alebo zaisteného ruského majetku. informovala o tom agentúra AFP.Podľa Zelenského predstáv by sa takýto mechanizmus potom mal stať jedným z najväčších nástrojov na odradenie ďalších potenciálnych agresorov od útokov na svojich susedov, uvádza kancelária ukrajinského prezidenta.Zelenskyj tiež apeloval na lídrov G7, aby povzbudili spoločnosti vo svojich krajinách, aby považovali Ukrajinu za alternatívu k orientácii na Rusko.Podľa jeho názoru ukrajinský štát bude mať po skončení vojny - v porovnaní s Ruskom ako krajinou-agresorom - oveľa lepší prístup na globálny trh. Pripomenul, že Ukrajina má bezcolný prístup na trhy popredných demokratických krajín.Zelenskyj pripomenul i dôležitosť povojnovej obnovy Ukrajiny. Podľa neho pôjde o najväčší ekonomický projekt súčasnosti.Okrem toho ukrajinský prezident vyzval zoskupenie G7, aby sa zapojilo do prípravy koncepcie bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, ktoré v budúcnosti vylúčia možnosť takých konfliktov, ako je aj prebiehajúca vojna Ruska voči Ukrajine.Zelenskyj v súvislosti s vojnou vyhlásil, že Ukrajina potrebuje moderné a efektívne systémy protiraketovej obrany, ktoréObjasnil, že v situácii, keď Rusko stupňuje svoje raketové útoky, Ukrajina považuje za veľmi dôležité, aby civilné obyvateľstvo malo zaručenú základnú bezpečnosť.Dodal, že návrat ľudí do práce umožní naštartovanie ekonomických procesov v ukrajinských mestách a obciach. Mesačný rozpočtový deficit Ukrajiny podľa neho predstavuje asi päť miliárd dolárov.Ukrajinský prezident zdôraznil aj dôležitosť odblokovania exportu ukrajinského obilia a vyzval zvážiť účinné mechanizmy na zaistenie potravinovej bezpečnosti vo svete.Zelenskyj zdôraznil aj dôležitosť rozhodnutia, ktorým Ukrajina získala štatút kandidáta na vstup do Európskej únie.povedal Zelenskyj.