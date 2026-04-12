Nedela 12. apríl 2026
Zelenskyj navrhuje Rusku predĺženie veľkonočného prímeria

Na snímke príslušníci záchranných zložiek odstraňujú trosky obytného domu poškodeného ruským útokom bezpilotným lietadlom v ukrajinskom meste Sumy 11. apríla 2026. Dočasné prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom počas pravoslávnych Veľkonočných sviatkov vstúpilo v sobotu o 15.00 h SELČ do platnosti. Kyjev však varoval, že v prípade jeho porušenia zo strany Ruska okamžite zareaguje. Foto: TASR/AP

Veľkonočné prímerie navrhnuté Kremľom začalo platiť v sobotu o 15.00 h moskovského času a potrvá do nedele 23.00 h SELČ.

Autor TASR
Kyjev 12. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu Rusku navrhol predĺženie veľkonočného prímeria. Uviedol to v správe zverejnenej na sociálnej sieti X.

„Veľká noc by mala byť časom bezpečia a mieru. Bolo by správne, keby prímerie trvalo aj po sviatkoch. Tento návrh sme Rusku odovzdali. Ak si Rusko opäť vyberie vojnu pred mierom, opäť to ukáže svetu, a najmä Spojeným štátom, kto čo skutočne obhajuje. Ukrajina bude konať symetricky,“ napísal Zelenskyj.

Veľkonočné prímerie navrhnuté Kremľom začalo platiť v sobotu o 15.00 h moskovského času a potrvá do nedele 23.00 h SELČ.

Kremeľ však tento týždeň opakovane signalizoval, že ruská armáda bude vo svojich bojových operáciách pokračovať, pokiaľ Kyjev odmietne akceptovať ruské podmienky mieru vrátane stiahnutia ukrajinských jednotiek z Donbasu.

Medzičasom generálny štáb ukrajinskej armády v sobotu večer informoval, že ruské jednotky porušili veľkonočné prímerie navrhnuté Kremľom už 469-krát.
