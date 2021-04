Zelenskyj navrhuje zmeniť formát rokovaní o Donbase

Kyjev 26. apríla (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje za potrebné zmeniť a doplniť minské dohody a zvýšiť počet účastníkov rokovaní v tzv. normandskom formáte pripojením Spojených štátov, Británie a Kanady. Zelenskyj to uviedol v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Financial Times (FT).



Podľa Zelenského by minský proces mal byť v tejto situácii flexibilnejší a mal by slúžiť situácii v súčasnosti, nie minulosti. Dodal, že „existujú dve možnosti: môžeme zmeniť minský formát alebo použiť iný formát" rokovaní. Zdôraznil, že v tejto veci záleží na rýchlosti, pretože „každý deň prichádzame o ľudí".



Zelenskyj potvrdil, že má záujem o bilaterálne stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Zelenskyj pritom zdôraznil, že ukrajinskej strane nezáleží na mieste konania, ide jej o obsah. Ukrajinský prezident v rozhovore pre FT súčasne odmietol Putinov návrh, aby Kyjev najprv začal rokovania s predstaviteľmi samozvaných proruských republík v Donbase - Doneckou ľudovou republikou (DĽR) a Luhanskou ľudovou republikou (LĽR).



Putin minulý štvrtok odkázal Zelenskému nech príde „kedykoľvek" do Moskvy, aby spolu rokovali o bilaterálnych vzťahoch. Ruský prezident však uviedol, že ak chce Zelenskyj diskutovať o probléme regiónu Donbas na východe Ukrajiny, musí sa najskôr stretnúť s predstaviteľmi tamojších proruských samozvaných republík a až potom s ruským vedením.



Ukrajina nedávno obvinila Rusko z hromadenia tisícov vojakov pri svojich severných a východných hraniciach. Zároveň došlo v poslednej dobe aj k zvýšeniu počtu ozbrojených incidentov pozdĺž línie prímeria v Donbase. To vyvolalo obavy z možného opätovného vzplanutia bojov v regióne.



Putinov návrh zaznel v situácii, keď ruská armáda uskutočnila minulý štvrtok rozsiahle manévre na Krymskom polostrove, na ktorých sa zúčastnili desiatky lodí, stovky bojových lietadiel a tisíce vojakov.



Vojenské cvičenie je považované za najväčšie od roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov, respektíve odvtedy, ako začalo podporovať separatistických povstalcov na východe Ukrajiny.



Následne, ešte vo štvrtok, ruský minister obrany Sergej Šojgu oznámil odsun ruských vojakov z manévrov konajúcich sa neďaleko hraníc Ukrajiny. S odsunom začalo minulý piatok.