Zelenskyj navštívi Belgicko, s De Croom podpíše bezpečnostnú dohodu

Brusel 28. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok pricestuje do Belgicka, aby podpísal bilaterálnu bezpečnostnú dohodu. V noci na utorok to oznámila kancelária belgického premiéra Alexandra De Crooa. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Zelenskyj sa do Bruselu chystá priletieť zo Španielska v rámci svojej krátkej zahraničnej cesty po viacerých európskych krajinách, ktorej cieľom je získať podporu pre Kyjev.



S De Croom vystúpia na spoločnej tlačovej konferencii po tom, čo podpíšu bezpečnostnú dohodu. V belgickej metropole Zelenskyj navštívi aj vojenskú základňu, kde sa stretne s vojenskými inštruktormi, ktorí cvičia ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16.



Belgicko tieto vojenské lietadlá prisľúbilo dodať Kyjevu v rámci širšej podpory od európskych spojencov. Dúfa, že dodávky začnú ešte počas tohto roka. Belgicko uvádza, že od začiatku ruskej invázie v roku 2022 sa zaviazalo Ukrajine poskytnúť vojenskú podporu vo výške 1,2 miliardy dolárov.



Očakáva sa, že Zelenskyj po Belgicku zavíta aj do Portugalska.



Ukrajinský prezident počas pondelkovej návštevy Madridu so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom taktiež podpísal dohodu o bezpečnostných zárukách.



Počas tlačovej konferencie Sánchez povedal, že Španielsko poskytne Ukrajine podporu vo výške jednej miliardy eur v roku 2024 a päť miliárd eur do roku 2027. Tohtoročný balík bude zahŕňať podporu protivzdušnej obrany, ktorá pomôže Kyjevu odraziť ruské letecké útoky, dodal španielsky premiér.



Zelenskyj na tlačovej konferencii zopakoval, že ukrajinská armáda nemá dostatok rakiet protivzdušnej obrany, aby zastavila Rusko v jeho útokoch na ukrajinské dediny a mestá.



Dodal, že len tento mesiac ruská armáda zaútočila na Ukrajinu približne 3200 riadenými leteckými bombami. Apeloval súčasne na spojencov Ukrajiny, aby s využitím "všetkých prostriedkov" dotlačili Rusko k mieru.