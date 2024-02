Zelenskyj navštívi Francúzsko a Nemecko, v Paríži podpíše dohodu

Paríž/Berlín 15. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Zelenskyj navštívi v piatok Francúzsko a Nemecko, kde sa stretne s kancelárom Olafom Scholzom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Zelenskyj v Paríži podpíše s Macronom bilaterálnu bezpečnostnú dohodu a v sobotu vystúpi v Mníchove na bezpečnostnej konferencii, v rámci ktorej bude rokovať aj s americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou.



Vo štvrtok to oznámil Zelenského úrad, informovali agentúry AFP a DPA.



Elyzejský palác na margo bilaterálnej bezpečnostnej dohody uviedol, že nadväzuje na záväzky prijaté v rámci schôdzky zástupcov krajín G7 konanej počas summitu NATO vo Vilniuse v júli 2023.



Ukrajina podpísala v januári bilaterálnu bezpečnostnú dohodu s Veľkou Británia a rokuje s ďalšími krajinami. Takéto bezpečnostné dohody môžu zahŕňať poskytovanie moderného vojenského vybavenia a výcvik ukrajinských vojakov.



Macron začiatkom roka povedal, že vo februári plánuje navštíviť Ukrajinu, no neposkytol ďalšie podrobnosti. Takisto vyzval európske krajiny, aby zvýšili podporu Ukrajiny v prípade, ak by sa americký Kongres neschválil 60-miliardový balík vojenskej pomoci.



Do Nemecka zavíta Zelenskyj druhýkrát od začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu. V máji minulého roka navštívil Berlín a Aachen. V Aachene mu udelili Cenu Karola Veľkého.