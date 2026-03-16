Zelenskyj navštívi Španielsko, rokovať bude so Sánchezom
Autor TASR
Madrid 16. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude v stredu v Madride rokovať so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na zdroje z úradu španielskej vlády, píše TASR.
Počas návštevy Zelenskyj podpíše niekoľko dohôd a spolu so Sánchezom vystúpi na tlačovej konferencii, doplnil zdroj. Pôjde o jeho štvrtú návštevu Španielska od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Cesta ukrajinského prezidenta je súčasťou jeho snahy získať diplomatickú a vojenskú podporu od západných spojencov. V novembri minulého roka po stretnutí so Zelenským Španielsko oznámilo nový balík vojenskej pomoci pre Kyjev v hodnote 615 miliónov eur.
Spojené štáty zároveň tlačia na Ukrajinu a Rusko, aby sa dohodli na ukončení viac ako štyri roky trvajúcej vojny. Zorganizovanie tretieho kola trojstranných rokovaní však skomplikovala vojna na Blízkom východe, píše AFP.
Nadchádzajúcu návštevu Zelenského minulý týždeň avizovala španielska ministerka obrany Margarita Roblesová, ktorá presný dátum vtedy neuviedla. „Na Ukrajinu nemôžeme zabudnúť. Ukrajina je tu, existuje,“ vyhlásila.
