Ukrajinský prezident Zelenskyj navštívi v piatok Španielsko

Madrid 14. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívi v piatok Madrid a stretne sa so španielskym kráľom Filipom VI., uviedol kráľovský palác v utorkovom vyhlásení. Rokovať bude následne aj so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom. Bližšie informácie o dôvode návštevy nie sú známe, napísala agentúra Reuters, na ktorú sa odvoláva TASR.



Zelenského oficiálna návšteva sa začne napoludnie u kráľa, program bude pokračovať slávnostným obedom, oznámil kráľovský palác.



Španielska vláda z bezpečnostných dôvodov o Zelenského návšteve neposkytla žiadne informácie, ale očakáva sa, že v Španielsku podpíše bilaterálnu dohodu o bezpečnostnej spolupráci.



Spoločne s ďalšími členským krajinami EÚ sa Španielsko zaviazalo poskytovať Ukrajine finančnú aj vojenskú pomoc v reakcii na ruskú inváziu vo februári 2022. Zelenskyj má do Španielska prísť v čase, keď sa EÚ chystá Ukrajine prisľúbiť dlhodobú bezpečnostnú podporu, dodáva Reuters.