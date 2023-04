Zelenskyj navštívil dedinu, v ktorej držali Rusi v pivnici 400 ľudí

Jahidne 3. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj želá šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi, aby strávil zvyšok života v tmavej pivnici a s vedrom namiesto záchoda. Zelenskyj to povedal v dedine Jahidne, ležiacej v Černihivskej oblasti severne od Kyjeva, ktorú v pondelok navštívil spolu s nemeckým vicekancelárom Robertom Habeckom a generálnou tajomníčkou Rady Európy (RE) Marijou Pejčinovičovou Buričovou pri príležitosti výročia jej oslobodenia od ruských vojsk.



TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Rusi dedinu obsadili vlani krátko po vpáde na Ukrajinu a 367 ľudí, čiže takmer všetkých jej obyvateľov, nahnali do pivnice tamojšej školy s rozlohou menej ako 200 metrov štvorcových. Dedinčania vrátane šesťtýždňového bábätka tam strávili takmer mesiac, pričom 11 z nich zomrelo.



"Po všetkom, čo som videl, dúfam, že ruský prezident strávi zvyšok svojich dní v pivnici s vedrom namiesto záchoda," povedal Zelenskyj. Dedinčania, ktorí boli v pivnici držaní celkovo 27 dní, si podľa jeho slov zapisovali mená tých, ktorí zahynuli, "aby na nich nezabudli". Zadržiavané deti si zapisovali verše ukrajinskej hymny.



Podľa slov jedného z preživších zomreli viacerí ľudia pre nedostatok kyslíka. Uviedol, že v pivnici bola najskôr zima, no neskôr mali najväčšie problémy s dýchaním. "Starší ľudia stratili pre nedostatok kyslíka vedomie, prišli o rozum a napokon zomreli," dodal 38-ročný Valerij.



Zelenskyj sa poďakoval Habeckovi a Buričovej za to, že miesto navštívili. Povedal pritom, že pre spojencov Ukrajiny je dôležité vidieť takéto pivnice, aby rozumeli, že treba pomáhať Ukrajine alebo aj ďalej premýšľať o tom, ako nájsť spôsob "porozprávať sa s Ruskom".



Z tragédie v Jahidnom obvinil ruské sily a vedenie Ruska vrátane Putina. Moskva dlhodobo popiera účasť na vojnových zločinoch na Ukrajine a zatykač na Putina, ktorý v tejto súvislosti vydal Medzinárodný trestný súd (ICC), označuje za neprijateľný.