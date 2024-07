Zelenskyj navštívil hranice s Bieloruskom a skontroloval obranu

Kyjev 30. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok skontroloval opevnenia a pozície vojenských jednotiek na hraniciach s Bieloruskom. Počas návštevy severozápadnej Volynskej oblasti ho sprevádzali vysokopostavení dôstojníci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Vedúci správy pohraničnej stráže Serhij Dejneko informoval o ochrane hraníc, ako aj o počte nasadených vojakov, ich schopnostiach a vybavení," uvádza sa vo vyhlásení prezidentskej kancelárie.



Zelenskyj si osobne prezrel výstavbu opevnení, zákopov a úkrytov. "Máme silnú obranu, čo sa týka personálu aj obranných línií... a budeme ich naďalej posilňovať," uviedol prezident.



Počas uplynulých mesiacov ukrajinská armáda výrazne zvýšila ochranu hranice s Bieloruskom a Minsk na to reagoval rozmiestnením ďalších jednotiek v oblasti. Bieloruský prezident ich však nedávno stiahol, pretože podľa jeho slov sa už kríza na hraniciach skončila.



Bielorusko ako najbližší spojenec Ruska sa priamo do vojny na Ukrajine nezapája, no po začatí invázie dovolilo ruským vojskám zaútočiť na Kyjev z ich územia.