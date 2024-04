Zelenskyj navštívil mestá na frontovej línii na východe Ukrajiny

Kyjev 19. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas cesty po východoukrajinskom regióne Donbas nachádzajúcom sa na frontovej línii navštívil veliteľské stanovište v bojmi zmietanom meste Časiv Jar. Zelenskyj to v piatok uviedol na platforme Telegram s tým, že na mieste bol oboznámený so situáciou v teréne, informuje agentúra DPA.



Ukrajinský prezident následne odovzdal vojakom vyznamenania.



Mestečko Časiv Jar sa považuje za nasledujúci cieľ ruskej armády. Frontová línia sa nachádza len niekoľko kilometrov od centra tohto mesta.



Časiv Jar leží neďaleko Bachmutu, ktorý ruské jednotky obsadili takmer pred rokom po ťažkých bojoch, pripomína DPA.



Zelenskyj predtým navštívil zranených vojakov v nemocnici v meste Sloviansk a prezrel si nové obranné pozície. Odcestoval tiež do mesta Dnipro, kde sa informoval o bezpečnostnej situácii a obranných opatreniach pre tamojšiu kritickú infraštruktúru.



"Je veľmi dôležité, aby teraz dostali pomoc všetci, ktorí ju potrebujú," napísal na Telegrame. "S našimi partnermi pracujeme na poskytnutí ďalších systémov protivzdušnej obrany pre Ukrajinu," dodal.



Dnipro bolo v poslednom období cieľom mnohých ruských náletov i raketových útokov.