Zelenskyj navštívil pri príležitosti 500. dňa invázie Hadí ostrov

Kyjev 8. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil pri príležitosti 500. dňa ruskej invázie na Ukrajinu Hadí ostrov južne od Odesy, ktorý sa hneď na začiatku invázie stal symbolom odhodlania Ukrajincov. V sobotu to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



"Dnes sme na Haďom ostrove, ktorý rovnako ako celá Ukrajina nikdy nepadne do rúk okupantov, lebo sme krajina odvážnych... Chcem sa z tohto miesta víťazstva poďakovať všetkým našim vojakom za týchto 500 dní," vyhlásil Zelenskyj vo videu na sociálnych sieťach. Nie je jasné, kedy presne bolo video zhotovené, dodáva AFP.



Ukrajinský prezident pricestoval na Hadí ostrov člnom a k pamätníku, ktorý je na ostrove postavený, položil kvety vo farbách ukrajinskej vlajky.



Hadí ostrov v deň začiatku invázie 24. februára 2022 najskôr ostreľovalo ruské námorníctvo z plavidla Moskva a hliadkovacej lode Vasilij Bykov. Neskôr sa stal terčom útoku zo vzduchu, pri ktorom bola zničená všetka infraštruktúra.



Posádka vlajkovej lode ruskej Čiernomorskej flotily, krížnika Moskva, obrancov ostrova vyzvala, aby sa vzdali. Ukrajinskí vojaci však nevyberavým spôsobom toto ultimátum odmietli. Ich legendárna veta "Ruská vojenská loď, choď do ...!" sa stala jedným z najpovzbudzujúcejších hesiel prebiehajúcej vojny.



Krátko na to ruskí výsadkári ostrov obsadili a jeho posádku i civilistov zajali. Napokon ostrov však neudržali a koncom júna sa z neho stiahli. Medzičasom po zásahu raketou skončil na dne mora aj krížnik Moskva.