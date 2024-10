Zelenskyj navštívil Sumskú oblasť na hranici s ruskou Kurskou oblasťou

Kyjev 4. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok navštívil Sumskú oblasť, ktorá hraničí s ruskou Kurskou oblasťou, kde začiatkom augusta Ukrajina spustila ofenzívu. Zúčastnil sa tam na stretnutí bezpečnostnej rady a stretol sa s vojakmi. Zelenskyj to uviedol na sociálnej sieti Telegram. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Dnes som začal svoju cestu do Sumskej oblasti stretnutím s našimi vojakmi, ktorí bojujú v Kurskej oblasti a bránia naše pohraničné oblasti, ako aj celý štát," uviedol Zelenskyj. S vojakmi sa stretol spolu s veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Olexandrom Syrským.



Ukrajinský prezident zdôraznil, že "je nevyhnutné pochopiť to, že kurská operácia je strategická záležitosť, niečo, čo dodáva motiváciu našim partnerom, motiváciu byť s Ukrajinou, byť rozhodnejší a vyvíjať tlak na Rusko." Dodal, že ofenzíva Kyjevu "výrazne pomohla" pri získaní nových balíkov vojenskej podpory zo Západu. "Musíme motivovať celý svet a presvedčiť ho, že Ukrajinci môžu byť silnejší ako nepriateľ," povedal vojakom.



V Sumskej oblasti sa taktiež uskutočnilo stretnutie bezpečnostnej rady, ktorá sa zaoberala ochranou energetickej infraštruktúry. Zelenskyj zdôraznil, že ochrana energetických objektov je kľúčová pred blížiacou sa zimou.



Ukrajinská armáda vtrhla do Kurskej oblasti 6. augusta. Zelenskyj v septembri vyhlásil, že ukrajinské sily tam kontrolujú 100 obcí na ploche vyše 1300 kilometrov štvorcových. Ruské zdroje tento údaj spochybňujú s tým, že v rámci protiofenzívy už opäť získali kontrolu nad niektorými dedinami.