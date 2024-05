Zelenskyj navštívil Švédsko, podpíše dohody s troma krajinami

Štokholm 31. mája (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v piatok do Štokholmu, kde podľa vlastných slov podpíše bilaterálne bezpečnostné dohody so Švédskom, Nórskom a Islandom. TASR o tom informuje podľa servisu agentúry AFP.



Zelenskyj sa vo švédskej metropole zúčastní na treťom summite Ukrajina-Severná Európa. Hlavnými témami rokovaní sú protivzdušná obrana a spoločná výroba zbraní.



Ukrajinský líder sa tiež stretne s premiérmi Švédska, Dánska, Nórska a Islandu, ako aj prezidentom Fínska. Všetko sú to členské krajiny NATO, ktorú dôrazne podporujú Ukrajinu, pripomína AFP.



Dánsko a Fínsko už s Kyjevom tento rok podpísali bezpečnostné dohody pokrývajúce obdobie najbližších desiatich rokov. Švédsko tento mesiac oznámilo, že poskytne Ukrajine v priebehu troch rokov vojenskú podporu za celkovo 75 miliárd švédskych korún (vyše 6,5 mld. eur).



Účastníci summitu budú hovoriť aj o tom, ako môžu severské krajiny zvýšiť produkciu munície a prispieť k zvýšeniu vlastnej výroby samotnej Ukrajiny, uviedla v oznámení kancelária dánskej premiérky Mette Frederiksenovej.