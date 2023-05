Zelenskyj navštívil v Holandsku zranených ukrajinských vojakov

Soesterberg 4. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v rámci štvrtkovej návštevy Holandska stretol na vojenskej základni Soesterberg neďaleko mesta Utrecht so zranenými ukrajinskými vojakmi, ktorí sa tam zotavujú z rán utŕžených počas bojov voči ruským inváznym silám a rozdal im hodinky. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zelenskyj sa stretol aj s desiatkami ďalších vojakov, ktorí absolvujú výcvik zo strany príslušníkov holandskej armády. Jeho súčasťou je aj používanie protivzdušných systémov Patriot.



"Tu vidíme, čo je to pomoc," vyhlásil Zelenskyj na základni Soesterberg, kde sa na odoslanie na bojisko pripravujú zbrane a vojenské vybavenie. "Pomoc so zbraňami, ktoré chránia životy, s liečbou vojakov, s učením potrebných vojenských zručností a s vyšetrovaním ruských vojnových zločinov," uviedol ukrajinský prezident. Na holandskej základni si prezrel vojenské vybavenie vrátane húfnic či mobilných nemocníc.



Zelenskyj sa počas štvrtka stretol s holandským premiérom Markom Ruttem aj s kráľom Viliamom-Alexandrom a navštívil sídlo Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu. Vyzval na vytvorenie špeciálneho tribunálu pre ruskú agresiu na Ukrajine.



Holandská ministerka obrany Kajsa Ollongrenová uviedla, že Holandsko poskytne ICC, ktorý vyšetruje vojnové zločiny na Ukrajine, mobilné laboratórium na forenzný výskum. Dodala, že to je "kľúčové na to, aby boli zodpovedné osoby postavené pred spravodlivosť".