Zelenskyj navštívil vojakov na fronte v Doneckej oblasti

Kyjev 26. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu oznámil, že navštívil vojakov na frontovej línii v Doneckej oblasti. S veliteľmi diskutoval o vojenskej a humanitárnej situácii, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Deň som začal v Doneckej oblasti spolu s našimi vojakmi, hlavným veliteľom armády (Olexandrom) Syrským a novým veliteľom Spojených síl Ozbrojených síl Ukrajiny (Andrijom) Hnatovom," informoval Zelenskyj z mesta Pokrovsk.



Ukrajinský prezident dodal, že Hnatov, ktorého do funkcie vymenoval v pondelok, je "mladý muž, ale jeho znalosť frontovej línie a skúsenosti sú presne to, čo potrebujeme".



Hnatov vo funkcii vystriedal generálporučíka Jurija Sodoľa. Rozhodnutie o zmene nasledovalo po sérii medializovaných správ o Sodoľových zlyhaniach.



Odvolaný generál pôsobil aj ako veliteľ ukrajinskej námornej pechoty. Do funkcie veliteľa spoločných síl ozbrojených síl Ukrajiny ho vymenovali vo februári v rámci zmien v armáde po odchode generála Valerija Zalužného z postu hlavného veliteľa armády.