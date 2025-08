Zelenskyj navštívil vojakov na fronte v Charkovskej oblasti

Kyjev 4. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že navštívil vojakov na fronte v Charkovskej oblasti a rozprával sa s nimi o zapojení dronov do bojov. Podľa jeho slov na severovýchode krajiny bojujú Ukrajinci s množstvom zahraničných žoldnierov, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.



„Rozprávali sme sa s veliteľmi o situácii na fronte a o dynamike bojov. Špecificky sme sa zaoberali problémom dodávok dronov a ich nasadenia, cvičenia a priameho financovania brigád. Naši bojovníci v tomto sektore hlásia účasť žoldnierov z Číny, Tadžikistanu, Uzbekistanu, Pakistanu a afrických krajín vo vojne. Budeme na to reagovať,“ napísal Zelenskyj v príspevku na sociálnej sieti X.



Zelenskyj odovzdal niekoľkým vojakom štátne vyznamenania. Na zverejnených videách sa ukrajinský prezident prechádza vojenskými bunkrami a navštívil aj ranených vojakov.



Agentúra AFP informuje, že sa Rusko snaží v Charkovskej oblasti vytvoriť takzvanú nárazníkovú zónu.



Zelenskyj v nedeľu avizoval, že strany konfliktu pripravujú výmenu zajatcov, po ktorej by sa domov malo vrátiť 1200 Ukrajincov.