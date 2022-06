Zelenskyj navštívil Záporožie a frontovú líniu v Donbase

Kyjev 6. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil v nedeľu mesto Záporožie na juhovýchode krajiny a tiež armádne stanovištia v blízkosti frontovej línie v Donbase. Informoval o tom denník The Guardian s odvolaním sa na vyhlásenie kancelárie ukrajinského prezidenta.



Zelenskyj podľa neho navštívil viaceré veliteľské stanovištia a pozície ukrajinských síl ležiace pri frontovej línii v okolí Bachmutu v Doneckej a Lysyčansku v Luhanskej oblasti.



"Prezident si vypočul informácie o operačnej situácii v týchto úsekoch frontu, ako aj správu o logistike ukrajinských obrancov... Rozprával sa tiež s vojakmi a udelil im štátne vyznamenania a hodnotné dary," uvádza sa vo vyhlásení prezidentskej kancelárie v Kyjeve, ktoré bolo zverejnené v noci na pondelok.



Návšteva sa uskutočnila v čase pokračujúcej ofenzívy ruských inváznych vojsk vo východoukrajinskom Donbase.



Prezidentská kancelária predtým uviedla, že Zelenskyj navštívil v nedeľu aj Záporožskú oblasť, ktorej väčšinu ovládajú ruskí okupanti. V oblastnej metropole Záporožie (ukr. Zaporižžia) sa stretol s miestnym gubernátorom a šéfom vojenskej správy Olexandrom Staruchom a udelil vyznamenania ukrajinským vojakom.



Gubernátor prezidenta oboznámil s tým, že Rusi okupujú už takmer 60 percent územia Záporožskej oblasti. Do jej častí, ktoré zostávajú pod kontrolou Ukrajiny stále prúdia početní utečenci z okolitých okupovaných území, za posledné dva týždne najmä z Chersonskej oblasti a z Mariupola.



Zelenskyj počas návštevy zdôraznil, že vojnovým utečencom je potrebné zaistiť dočasné ubytovanie aj zamestnanie. Zároveň udelil vyznamenania viacerým príslušníkom ukrajinskej armády a poďakoval im za úsilie pri obrane krajiny pred agresorom, píše agentúra DPA.



V pravidelnom večernom príhovore k národu Zelenskyj uviedol, že v priebehu nedele okrem iného navštívil mestá Lysyčansk v Luhanskej a Soledar v Doneckej oblasti, ktoré už celé týždne intenzívne ostreľuje ruská armáda. V Záporoží sa podľa vlastných slov stretol aj s obyvateľmi, prevažne so ženami a deťmi, ktorým sa podarilo ujsť zo zničeného prístavného mesta Mariupol.