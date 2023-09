Zelenskyj nebude rečniť pred americkým Kongresom

Washington 21. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebude rečniť na spoločnom zasadnutí amerického Kongresu. Vo štvrtok to oznámil predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy. Namiesto toho prebehlo stretnutie medzi Zelenským a americkými zákonodarcami za zatvorenými dverami. TASR o tom informuje podľa správ denníka The Guardian a stanice NBC.



Republikán McCarthy zamietol Zelenského žiadosť o vystúpenie v Kongrese, pričom to odôvodnil tým, že Kongres je momentálne vyťažený vzhľadom na nabitý legislatívny týždeň. Predseda snemovne navyše dodal, že Zelenskyj v Kongrese už vystúpil v decembri minulého roka.



Ukrajinský prezident sa však stretne s poslancami a senátormi za zatvorenými dverami. Podľa McCarrtyho ide o rovnaký spôsob, akým americkí zákonodarcovia nedávno prijali aj predsedu britskej vlády Rishiho Sunaka či taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú.



Zelenskyj vo štvrtok pricestoval do Washingtonu, kde sa chystá rokovať o posilnení ukrajinskej protivzdušnej obrany. Stretnúť by sa mal aj s americkým prezidentom Joeom Bidenom, lídrami oboch komôr amerického Kongresu a vojenským vedením USA.



Ide o druhú Zelenského návštevu Washingtonu, odkedy Rusko vlani vo februári zaútočilo na susednú Ukrajinu. Biden sa so Zelenským stretne v Oválnej pracovni Bieleho domu. Nasledovať budú bilaterálne stretnutia, na ktorých sa zúčastní aj viceprezidentka USA Kamala Harrisová.