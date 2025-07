Zelenskyj: Nemecko je pripravené kúpiť pre Ukrajinu dva patrioty

Rím 11. júla (TASR) - Nemecko a Nórsko sú pripravené kúpiť od USA dovedna tri batérie systému protivzdušnej obrany Patriot pre Ukrajinu, oznámil na tlačovej konferencii v Ríme ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina podľa jeho slov potrebuje týchto systémov celkovo desať, aby sa dokázala účinne brániť proti útokom Ruska. Teraz ich má osem, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



O zámere nakúpiť systémy Patriot od USA a poskytnúť ich Ukrajine predtým informoval aj nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý sa v Ríme spolu so Zelenským a ďalšími európskymi lídrami zúčastnil na konferencii venovanej obnove Ukrajiny. Nespresnil, koľko ich plánuje zadovážiť.



Zelenskyj má podľa svojich slov s Nemeckom dohodu na tom, že Berlín kúpi z USA dve batérie Patriot. Nórsko podľa neho prisľúbilo, že od Spojených štátov kúpi jednu batériu a dodá ju na Ukrajinu.



Ukrajina už dlho žiada o väčšiu pomoc v oblasti protivzdušnej obrany. Zelenskyj sám podľa DPA odhadol, že potrebných je celkovo desať systémov Patriot, v súčasnosti ich má Ukrajina podľa médií osem. Ukrajinský prezident dodal, že o tom rokoval aj so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom.



Systém Patriot patrí medzi najmodernejšie na svete. V závislosti od použitej rakety môže zasiahnuť ciele do vzdialenosti približne 100 kilometrov a do výšky 30 kilometrov.



Rusko v posledných dňoch zintenzívnilo útoky na susednú Ukrajinu. V stredu proti nej vyslalo viac než 700 dronov, vo štvrtok približne 400 a vystrelilo aj 18 rakiet. V Kyjeve v dôsledku nočného útoku zahynuli dve osoby a ďalších 26 utrpelo zranenia. Ľudia z ukrajinskej metropoly hlásili výbuchy v priebehu celej noci.