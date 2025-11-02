< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Nemecko nám pomohlo posilniť systém protivzdušnej obrany
Doplnil, že Kyjev sa na posilnenie protivzdušnej obrany pripravoval už dlhší čas.
Autor TASR
Kyjev 2. novembra (TASR) - Ukrajine sa vďaka podpore Nemecka podarilo rozšíriť jej systém protivzdušnej obrany Patriot, ktorý chráni mestá pred ruskými náletmi. Oznámil to v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
„Ďakujem Nemecku a osobitne spolkovému kancelárovi Friedrichovi Merzovi za tento spoločný krok na ochranu ľudských životov pred ruským terorom,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Doplnil, že Kyjev sa na posilnenie protivzdušnej obrany pripravoval už dlhší čas. „Dosiahnuté dohody boli teraz implementované,“ uviedol bez toho, aby spresnil presnú povahu nemeckej podpory v súvislosti so systémom Patriot.
Oznámenie však prichádza len niečo vyše mesiaca po tom, čo nemecký minister obrany Boris Pistorius informoval, že Berlín dodá Ukrajine do konca roka 2025 dva systémy Patriot.
Podľa správ médií mala Ukrajina v októbri k dispozícii desať amerických systémov Patriot, z ktorých väčšina pochádza z nemeckých zásob alebo bola obstaraná s pomocou Berlína. Systémy sa ukázali ako mimoriadne účinné pri ochrane ukrajinských miest pred ruskými balistickými raketami, uviedla DPA.
Zelenskyj zároveň zdôraznil, že Ukrajina pokračuje v budovaní vlastného „spoľahlivého systému protivzdušnej obrany“, aby znížila svoju závislosť od západných spojencov. „Prebiehajú rokovania o ďalších spoločných krokoch na posilnenie protivzdušnej obrany – ako na vládnej úrovni, tak aj priamo s výrobcami potrebných systémov,“ dodal ukrajinský prezident.
