Zelenskyj neohlásene pricestoval do Saudskej Arábie

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Kyjev 26. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval vo štvrtok na neohlásenú návštevu Saudskej Arábie. Uskutočňuje sa v čase, keď raketové útoky Iránu podnietili záujem krajín Perzského zálivu o ukrajinskú vojenskú technológiu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.





