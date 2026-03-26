< sekcia Zahraničie
Zelenskyj neohlásene pricestoval do Saudskej Arábie
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 26. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval vo štvrtok na neohlásenú návštevu Saudskej Arábie. Uskutočňuje sa v čase, keď raketové útoky Iránu podnietili záujem krajín Perzského zálivu o ukrajinskú vojenskú technológiu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
