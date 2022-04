Zelenskyj nepotvrdil, že boli v Mariupole použité chemické zbrane

Kyjev 13. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že nemôže s určitosťou potvrdiť, či v obliehanom ukrajinskom prístavnom meste Mariupol boli použité chemické zbrane. Informovala o tom spravodajská stanica CNN.



"Venujeme veľkú pozornosť včerajším správam o použití munície s jedovatou látkou proti obrancom mesta v Mariupole. Zatiaľ nie je možné vyvodiť stopercentné závery, o akú látku išlo," uviedol ukrajinský prezident v utorkovom videoposolstve.



"Je jasné, že nie je možné vykonať plnohodnotné vyšetrovanie a celkovú analýzu v blokovanom meste," dodal. Zelenskyj zároveň upozornil ostatných lídrov, aby brali do úvahy možnosť, že chemické zbrane môžu byť ruskou armádou použité.



"Reagujte preventívne. Pretože po použití zbraní hromadného ničenia už žiadna reakcia nič nezmení. A bude to vyzerať len ako poníženie demokratického sveta," uviedol ukrajinský prezident.



V pondelok sa objavili nepotvrdené správy, podľa ktorých boli v obkľúčenom prístavnom meste Mariupol na juhu Ukrajiny použité chemické zbrane. Ukrajinská špeciálna jednotka Azov, ktorá v častiach zničeného mesta stále vzdoruje ruským útokom, na platforme Telegram napísala, že ruská armáda zhodila z dronu na Mariupol jedovatú látku neznámeho pôvodu. Verejnoprávna ukrajinská televízia Suspilne uviedla, že správa nebola potvrdená oficiálnymi orgánmi.



CNN pripomína, že doposiaľ nedokázala nezávisle overiť, či v Mariupole došlo k nejakému druhu chemického útoku. Reportéri CNN zatiaľ takéto dôkazy na mieste nespozorovali a nemali k dispozícii ani fotografický materiál na to, aby mohli tvrdenia o možnom chemickom útoku overiť.