Zelenskyj nepriamo kritizoval Maďarsko za blokovanie záverov summitu

Brusel 21. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok nepriamo kritizoval blokovanie cesty jeho krajiny k získaniu členstva v Európskej únii zo strany Maďarska, ktoré však konkrétne nemenoval, informuje TASR podľa agentúry DPA. Za "protieurópske" správanie Zelenskyj označil, ak jeden člen EÚ blokuje rozhodnutia, ktoré sa týkajú všetkých.



"Je jednoducho protieurópske, keď jeden človek blokuje rozhodnutia, ktoré sú dôležité pre celý kontinent alebo ktoré už boli dohodnuté," povedal na štvrtkovom summite lídrov EÚ v Bruseli, ku ktorému sa pripojil prostredníctvom telemostu.



Nemenoval pritom nijakú konkrétnu krajinu. Ako však píše DPA, práve Maďarsko nepodporilo najnovšie vyhlásenie lídrov EÚ o pokračujúcej pomoci Ukrajine. Maďarský premiér Viktor Orbán zároveň už predtým kritizoval prístupové rozhovory EÚ s Ukrajinou.



EÚ začala prístupové rokovania s Ukrajinou už minulý rok. Zelenskyj však tvrdí, že hoci Ukrajina splnila požiadavky na ďalšie rozhovory, je značne problematické pohnúť sa v dialógu vpred.



Ukrajinský prezident na summite tiež opätovne poukázal na to, že Rusku nemožno dôverovať. Moskva podľa jeho slov často niečo sľúbi a o niekoľko hodín neskôr to už neplatí. Práve preto označil za potrebné neprestávať - ani napriek diplomatickým mierovým iniciatívam - vo vyvíjaní tlaku na Rusko.



Lídri 26 krajín Európskej únie vo štvrtok v Bruseli podporili spoločné vyhlásenie, ktoré pripravil predseda Európskej rady António Costa, a potvrdili pokračovanie podpory Ukrajine. Vyzvali tiež Rusko, aby ukázalo skutočnú politickú vôľu ukončiť vojnu, ktorú začalo svojím útokom vo februári 2022. Maďarsko bolo proti takejto formulácii vyhlásenia a zablokovalo tak riadne prijatie záverov summitu.



"Vetoval som spoločné vyhlásenie týkajúce sa Ukrajiny, pretože nemôžeme podporiť žiadne spoločné stanovisko, kým Maďari nevyjadria svoj názor na členstvo Ukrajiny v Európskej únii," uviedol vo štvrtok Orbán vo videozázname zverejnenom na Facebooku. Maďarsko sa podľa jeho slov nepridá k "provojnovému" stanovisku EÚ. Orbán tiež deklaroval, že nedovolí, aby maďarské rodiny museli znášať ekonomické dôsledky vojny na Ukrajine.



Európskych lídrov vyzval, aby namiesto "účasti na vojnových dobrodružstvách proste len podporili mierové úsilie amerického prezidenta". S nevôľou komentoval aj Zelenského účasť na summite. "Nepovedal by som, že sa správal priateľsky. Ukrajinský prezident má zmätok vo svojej úlohe: správa sa, akoby už boli v Európskej únii, a dovoľuje si ostrý tón, čo by nemal," dodal maďarský premiér.