Zelenskyj nevie, kto v Kremli rozhoduje, Kremeľ trvá na požiadavkách

Davos/Kyjev/Londýn 19. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok v rozhovore s účastníkmi ekonomického fóra v Davose povedal, že nerozumie tomu, kto teraz v Kremli rozhoduje, a uvažoval, či prezident Vladimir Putin ešte vôbec žije.



Zelenského príhovor k účastníkom tzv. ukrajinských raňajok konaných v rámci Svetového ekonomického fóra v Davose monitorovala britská stanica BBC, z ktorej vo svojej správe čerpá aj agentúra TASR.



Ukrajinský líder komentoval Putinove nedávne televízne vystúpenia, na ktorých bolo podľa odborníkov umelo pridané pozadie. Taký bol podľa Zelenského napríklad aj Putinov príhovor s novoročným vinšom, keď za ním stála skupina vojakov ruskej armády.



Na základe analýzy týchto záberov sa špecialisti, na ktorých sa Zelenskyj odvoláva, domnievajú, že boli vyrobené technikou farebného kľúčovania (greenscreen/bluescreen, chroma key či color keying), keď sa fotografický alebo filmový obraz skladá z dvoch obrazových vrstiev.



Zelenskyj na margo týchto televíznych prejavov konštatoval, že si nie je celkom istý, či vôbec ide o Putina.



"Nie je mi jasné, či žije. Neviem, kto (v Rusku) rozhoduje, aký okruh ľudí. Keď sa povie mierové rozhovory, tak nie celkom rozumiem s kým. Rusko musí niekoho (na rokovania) nájsť a potom niečo ponúknuť," vyhlásil ukrajinský prezident.



Zelenskyj vo videu s účastníkmi ukrajinských raňajok v Davose tiež povedal, že Putin sa zapíše do dejín "ako muž, ktorý vykopal obrovskú priepasť medzi národmi Ruska a Ukrajiny".



Medzičasom na Zelenského slová o Putinovi reagoval aj Kremeľ, uviedla BBC.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v rámci svojej reakcie vyhlásil: "Je jasné, že Rusko aj Putin sú veľkým problémom pre dnešnú Ukrajinu a pre Zelenského... a že čisto psychologicky by bol Zelenskyj najradšej, keby neexistovalo ani Rusko, ani Putin."



Peskov však následne k téme rokovaní zdôraznil, že čím skôr "ukrajinský režim prejaví pripravenosť brať do úvahy požiadavky Ruska – ktoré budú tak či tak dosiahnuté –, tým skôr sa všetko skončí. A tým skôr ľudia na Ukrajine začnú s obnovou po tragédii, ktorú vyvolal kyjevský režim."