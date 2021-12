Zelenskyj nevylúčil referendum o Donbase

Kyjev 11. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre televízny kanál 1+1 v piatok nevylúčil, že by sa v krajine mohlo uskutočniť referendum o Donbase. Informovala o tom agentúra TASS.



"Nevylučujem referendum o Donbase vo všeobecnosti, a nie je to otázka štatútu... môže to byť o Donbase, o Kryme a môže to byť o konci vojny všeobecne," vyhlásil Zelenskyj. Podľa neho žiadna krajina nenavrhla Ukrajine usporiadať referendá o týchto otázkach, je to však možné.



"K dnešnému dňu nič také nie je isté. Chcem len povedať, že nemám žiadne tajomstvá pred spoločnosťou v tomto smere," dodal ukrajinský prezident.



Krymský polostrov sa stal subjektom Ruskej federácie na základe výsledkov sporného referenda, ktoré sa uskutočnilo 16. marca 2014. Za jeho pripojenie k Rusku hlasovalo 96,77 percenta účastníkov plebiscitu. Ukrajina ani Západ výsledky tohto referenda neuznávajú a oba subjekty naďalej považujú za súčasť Ukrajiny.



Ruský prezident Vladimir Putin a krymskí predstavitelia podpísali 18. marca 2014 v moskovskom Kremli Zmluvu o prijatí Krymskej republiky a mesta Sevastopol ako dvoch samostatných subjektov do zväzku Ruskej federácie.



Na východe Ukrajiny s prevažne rusky hovoriacim obyvateľstvom sa po štátnom prevrate v Kyjeve začali masové protesty. Ukrajinské úrady ako odvetu spustili vojenskú operáciu v Donbase. Boje v Donbase si od začiatku ozbrojeného konfliktu v roku 2014 vyžiadali už viac ako 13.000 životov.