Zelenskyj nevylúčil, že by sa ďalší mierový summit mohol konať v Indii

Kyjev 25. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že v súvislosti s druhým mierovým summitom o Ukrajine prebiehajú rokovania so Saudskou Arábiou, Katarom, Tureckom a Švajčiarskom. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na rozhovor Zelenského s indickými novinármi, ktorý bol v nedeľu zverejnený na sociálnych sieťach.



Zelenskyj podľa vlastných slov povedal indickému premiérovi Nárendrovi Módímu, že by podporil usporiadanie druhého mierového summitu v Indii.



"Chcem však byť úprimný, a to platí nielen pre Indiu, ale pre každú krajinu, ktorá by bola pozitívne naladená ohľadom usporiadania druhého summitu. Nebudeme môcť usporiadať mierový summit v krajine, ktorá sa ešte nepripojila" k záverečnému dokumentu júnového summitu vo Švajčiarsku, uviedol Zelenskyj.



Dodal, že o všetkých bodoch záverečného dokumentu a prvom mierovom summite o Ukrajine diskutoval s Módím počas piatkovej schôdzky v Kyjeve.



Indický premiér v piatok počas krátkej návštevy Ukrajiny uistil Zelenského, že India je pripravená aktívne prispieť k mierovému úsiliu.