Zelenskyj: Nevyriešený je východ, s Trumpom je dohoda na zárukách

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Davos 22. januára (TASR) - Na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine zostáva nevyriešený osud jej východnej časti, vyhlásil vo štvrtok v Davose ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na rokovaniach s americkým prezidentom Donaldom Trumpom však podľa svojich slov dosiahol dohodu na bezpečnostných zárukách USA pre Ukrajinu, ktorú sa už takmer štyri roky bráni ruskej invázii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
.

