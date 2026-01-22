< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Nevyriešený je východ, s Trumpom je dohoda na zárukách
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Davos 22. januára (TASR) - Na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine zostáva nevyriešený osud jej východnej časti, vyhlásil vo štvrtok v Davose ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na rokovaniach s americkým prezidentom Donaldom Trumpom však podľa svojich slov dosiahol dohodu na bezpečnostných zárukách USA pre Ukrajinu, ktorú sa už takmer štyri roky bráni ruskej invázii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.