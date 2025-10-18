< sekcia Zahraničie
Zelenskyj nie je nadšený myšlienkou tunela medzi USA a Ruskom
Dmitrijev navrhuje, aby projekt vybudovala spoločnosť The Boring Company amerického miliardára Elona Muska, a odhaduje, že by mohol byť dokončený za menej než osem rokov.
Autor TASR
Moskva/Washington 18. októbra (TASR) — Vyslanec ruského prezidenta pre investičnú spoluprácu a riaditeľ Ruského fondu priamych investícií (RDIF) Kirill Dmitrijev navrhol vybudovať pod Beringovým prielivom medzi Čukotkou a Aljaškou železničný tunel „Putin - Trump“, ktorý prepojí obe krajiny a otvorí dvere spoločnému prieskumu prírodných zdrojov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však nie je touto myšlienkou nadšený, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a DPA.
Podľa Dmitrijeva, ktorý s týmto návrhom prišiel vo štvrtok večer po telefonáte medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom, by náklady na železničné spojenie v dĺžke 112 kilometrov mohli dosiahnuť osem miliárd dolárov, pričom financovanie by zabezpečila Moskva a zahraniční partneri.
Dmitrijev navrhuje, aby projekt vybudovala spoločnosť The Boring Company amerického miliardára Elona Muska, a odhaduje, že by mohol byť dokončený za menej než osem rokov.
„Predstavte si, že USA a Rusko, Amerika a Afro-Eurázia budú prepojené tunelom Putin – Trump, 70-míľovou (približne 112 kilometrov) spojnicou symbolizujúcou jednotu. Štandardne by náklady dosiahli viac než 65 miliárd dolárov, no pomocou technológií spoločnosti The Boring Company by sa mohli znížiť pod osem miliárd. Poďme spoločne budovať budúcnosť,“ napísal Dmitrijev v odkaze Muskovi na sieti X.
Prezident Zelenskyj v piatok v reakcii na priamu otázku, ktorú mu pred novinármi položil Trump, povedal, že týmto nápadom nie je nadšený. Trump už skôr opísal projekt ako „zaujímavý".
Myšlienka železničného prepojenia cez Beringov prieliv má viac ako 100 rokov, neujala sa však vzhľadom na obrovské náklady a absenciu dopravnej infraštruktúry v polárnych regiónoch, ktorej vybudovanie by takisto bolo veľmi nákladné.
