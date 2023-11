Zelenskyj nie je pripravený na rozhovory s Ruskom

Washington 5. novembra (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že nie je pripravený na rozhovory s Ruskom, kým Moskva nestiahne svojich vojakov z jeho krajiny. Poprel tiež, že by s ním západní predstavitelia hovorili o takýchto rokovaniach, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"(Spojené štáty) vedia, že nie som pripravený hovoriť s teroristami, pretože ich slovo nič neznamená," uviedol Zelenskyj v rozhovore pre americkú televíziu NBC. "Musia odísť z nášho územia, až po tom môže svet prepnúť na diplomaciu," zdôraznil.



Ukrajinský líder tiež vyzval USA, aby Kyjevu poskytli viac financií a pomohli tak ukrajinským silám bojovať proti Rusku. Pozval okrem toho amerického exprezidenta Donalda Trumpa, aby navštívil Ukrajinu a videl na vlastné oči rozsah a dôsledky konfliktu.



Trump, vedúci kandidát na nomináciu Republikánskej strany v prezidentských voľbách v budúcom roku, ostro kritizuje americkú podporu pre Kyjev a vyhlásil, že by v prípade znovuzvolenia mohol vojnu ukončiť do 24 hodín.



"Ak sem príde, budem potrebovať... 24 minút, aby som prezidentovi Trumpovi vysvetlil, že túto vojnu nemôže zvládnuť," povedal Zelenskyj. "Nemôže priniesť mier vzhľadom na (ruského prezidenta Vladimira) Putina," citovala ho agentúra Reuters.