Ukrajinský protikorupčný úrad: Zelenskyj nie je vyšetrovaný z korupcie
Kyjev 12. mája (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nie je v súčasnosti predmetom žiadneho vyšetrovania protikorupčných orgánov krajiny. Uviedol to v stredu riaditeľ Národného protikorupčného úradu Ukrajiny (NABU) Semen Kryvonos, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Kryvonos sa vyjadril na brífingu v Kyjeve deň po tom, ako úrady oznámili obvinenia voči bývalému vedúcemu prezidentskej kancelárie Andrijovi Jermakovi. Je podozrivý z účasti na praní špinavých peňazí.
NABU a Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAP) odhalili organizovanú skupinu zapojenú do legalizácie 460 miliónov hrivien (zhruba deväť miliónov eur) prostredníctvom výstavby luxusných nehnuteľností neďaleko Kyjeva.
Jedným z jej členov je údajne aj bývalý vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta, píše sa vo vyhlásení, no jeho meno v súlade so zákonom nie je uvedené. Podľa ukrajinských médií je zmienenou osobou práve Jermak.
Jermak bol považovaný za šedú eminenciu a pravú ruku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Na funkciu šéfa jeho kancelárie rezignoval koncom novembra minulého roka v dôsledku rozsiahleho korupčného škandálu v ukrajinskom energetickom sektore.
Hlavným podozrivým v kauze ovplyvňovania strategických štátnych podnikov a preberania úplatkov vo výške približne 100 miliónov dolárov je Timur Mindič, priateľ a bývalý obchodný partner Zelenského. Pred vyšetrovaním ušiel z krajiny, ale pre škandál odstúpili viacerí ministri.
