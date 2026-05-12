Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. máj 2026Meniny má Pankrác
< sekcia Zahraničie

Ukrajinský protikorupčný úrad: Zelenskyj nie je vyšetrovaný z korupcie

.
Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Hlavným podozrivým v kauze ovplyvňovania strategických štátnych podnikov a preberania úplatkov vo výške približne 100 miliónov dolárov je Timur Mindič, priateľ a bývalý obchodný partner Zelenského.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 12. mája (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nie je v súčasnosti predmetom žiadneho vyšetrovania protikorupčných orgánov krajiny. Uviedol to v stredu riaditeľ Národného protikorupčného úradu Ukrajiny (NABU) Semen Kryvonos, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

Kryvonos sa vyjadril na brífingu v Kyjeve deň po tom, ako úrady oznámili obvinenia voči bývalému vedúcemu prezidentskej kancelárie Andrijovi Jermakovi. Je podozrivý z účasti na praní špinavých peňazí.

NABU a Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAP) odhalili organizovanú skupinu zapojenú do legalizácie 460 miliónov hrivien (zhruba deväť miliónov eur) prostredníctvom výstavby luxusných nehnuteľností neďaleko Kyjeva.

Jedným z jej členov je údajne aj bývalý vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta, píše sa vo vyhlásení, no jeho meno v súlade so zákonom nie je uvedené. Podľa ukrajinských médií je zmienenou osobou práve Jermak.

Jermak bol považovaný za šedú eminenciu a pravú ruku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Na funkciu šéfa jeho kancelárie rezignoval koncom novembra minulého roka v dôsledku rozsiahleho korupčného škandálu v ukrajinskom energetickom sektore.

Hlavným podozrivým v kauze ovplyvňovania strategických štátnych podnikov a preberania úplatkov vo výške približne 100 miliónov dolárov je Timur Mindič, priateľ a bývalý obchodný partner Zelenského. Pred vyšetrovaním ušiel z krajiny, ale pre škandál odstúpili viacerí ministri.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

TÝŽDENNÍK: EÚ je aj Slovensko

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním