Zelenskyj: Nikto nedovolí predčasné ukončenie vyšetrovania Majdanu

Kyjev 29. novembra (TASR) - Ukrajinský parlament sa bude 3. decembra zaoberať zmenou zákona o Národnom úrade pre vyšetrovanie (NBR) v súvislosti s pokračovaním vyšetrovania udalostí na kyjevskom Námestí nezávislosti (Majdan) z rokov 2013 - 2014. Oznámil to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas návštevy generálnej prokuratúry.



"Napriek tomu, že od 20. novembra bola prokuratúra zbavená vyšetrovacích funkcií, musíte pokračovať v dohľade nad trestnými konaniami iných agentúr. V prvom rade sa to týka trestných činov spáchaných na Námestí nezávislosti v rokoch 2013 - 2014," povedal Zelenskyj pred prokurátormi.



"Veľmi dôležité zmeny a doplnenia zákona o NBR sú vrcholom programu zasadnutia Najvyššej rady dňa 3. decembra. Nikto nedovolí predčasné ukončenie vyšetrovania Majdanu," zdôraznil ukrajinský prezident.



Ako poznamenala agentúra UNIAN, prokuratúra od 20. novembra stratila právomoc vyšetrovať trestné činy, takže všetky trestné činy spáchané proti aktivistom tzv. revolúcie dôstojnosti by sa mali odovzdať vyšetrovacím agentúram.



Celkovo sa plánuje presunúť 114 prípadov týkajúcich sa revolúcie dôstojnosti. Konkrétne 50 prípadov dajú NBR, 43 Národnému protikorupčnému úradu Ukrajiny (NABU) a zostávajúce sa rozdelia medzi štátnu políciu, Ukrajinskú bezpečnostnú službu (SBU) a štátnu daňovú službu.



Riaditeľ NBR Roman Truba 18. novembra oznámil, že zriadili jednotku na vyšetrovanie zločinov spáchaných počas masových protestov na Majdane v rokoch 2013 - 2014. Táto jednotka je súčasťou úradu pre vyšetrovanie vojnových zločinov a jej vyšetrovatelia majú prístup k utajovaným skutočnostiam. Podľa Trubu bude jeho jednotka pozostávať v prvej fáze z 25 ľudí.



Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Riabošapka koncom októbra odvolal z funkcie vedúceho špecializovaného vyšetrovacieho oddelenia úradu generálnej prokuratúry Serhija Horbaťuka. Ten vyšetroval aj streľbu do demonštrantov na Námestí nezávislosti v Kyjeve vo februári 2014.



Horbaťuk v auguste 2019 obvinil vedenie generálnej prokuratúry z likvidácie vyšetrovacieho mechanizmu v prípade streľby na Majdane v roku 2014. Podľa Horbaťuka takéto rozhodnutie ničí súčasný, dobre definovaný mechanizmus a nepovedie len k oneskoreniu, ale aj k zmareniu vyšetrovania.



Vo februári 2019 vtedajší ukrajinský generálny prokurátor Jurij Lucenko oznámil, že generálna prokuratúra dokončila vyšetrovanie vedené proti bývalým úradníkom, ktorí nariadili streľbu do protivládnych demonštrantov na kyjevskom Námestí nezávislosti.



"V deň piateho výročia krvavých udalostí môžem jednoznačne povedať, že vyšetrovanie viedlo k identifikácii nielen 66 ľudí podozrivých zo spáchania vrážd. Tento rok generálna prokuratúra dokončila vyšetrovanie tých, ktorí vydali zločinné príkazy, ktoré viedli k zabíjaniu a zraneniam na Majdane," uviedol Lucenko.



"Komisia expertov na základe 988 zväzkov vyšetrovacích materiálov dospela k záveru, že úmrtia a zranenia účastníkov mierových zhromaždení na Majdane priamo súvisia s rozhodnutiami a činmi bývalého prezidenta Viktora Janukovyča, bývalého šéfa SBU (Ukrajinskej bezpečnostnej služby) Oleksandra Jakymenka a jeho podriadených (Tockyj, Hanža, Potijevskyj, Ščeholev), bývalého ministra vnútra Zacharčenka a jeho podriadených (Šuľak, Konopľanyk, Mykolenko), bývalého ministra obrany Lebedeva a bývalého šéfa generálneho štábu Zamanu," dodal Lucenko.



Námestie nezávislosti (Majdan) bolo na prelome rokov 2013 a 2014 dejiskom mohutných protivládnych protestov, ktoré sa začali po tom, ako vláda vtedajšieho premiéra Mykolu Azarova zastavila prípravy na podpísanie zmlúv o pridružení Ukrajiny k EÚ.



Počas pouličných zrážok, ktorých dejiskom bolo centrum Kyjeva od 18. do 21. februára 2014, prišli o život desiatky protestujúcich i príslušníci bezpečnostných zložiek. Ďalšie stovky pri streľbe snajperov či pri iných potýčkach utrpeli zranenia, pričom niektorí im v nemocnici podľahli. Pre vyše sto obetí Majdanu sa na Ukrajine vžilo pomenovanie Nebeská stotina.



Zo zodpovednosti za smrť vyše 100 ľudí na Majdane súčasné ukrajinské vedenie viní svojho vtedajšieho oponenta - exprezidenta Janukovyča - a velenie medzičasom rozpustených oddielov osobitného určenia Berkut. Janukovyč i Berkut tieto obvinenia odmietajú. Janukovyč ešte vo februári 2014 ušiel z Ukrajiny a útočisko našiel v Rusku.