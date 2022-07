Zelenskyj: Nové sankcie proti Moskve nestačia

Kyjev 21. júla (TASR) - Nové sankcie Európskej únie postihujúce dovoz ruského zlata, veľkú ruskú banku Sberbank, nacionalistický motorkársky gang Noční vlci a hercov podporujúcich prezidenta Vladimira Putina, považuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ako nedostatočné. Vo štvrtok o tom informoval portál britského denníka The Guardian.



Najnovšie sankcie posilňujú účinnosť doterajších šiestich balíkov sankcií EÚ proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajine, schválilo vo štvrtok 27 členských štátov EÚ. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová to ocenila na Twitteri ako "silný signál".



"Posilňujúce, predĺžené sankcie EÚ proti Kremľu" vysielajú "Moskve silný signál: budeme udržiavať veľký tlak tak dlho, ako bude treba", napísala Von der Leyenová v tvíte.



Ukrajinský prezident Zelenskyj však s doplňujúcimi sankciami Európskej únie nebol spokojný. Podľa denníka The Guardiam majú v posledných dňoch európski politici obavy predovšetkým z toho, že Rusko ohrozí dodávky zemného plynu pre nasledujúcu zimu.