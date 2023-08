Zelenskyj: O Kryme bude možné vyjednávať

Kyjev 28. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripustil možné vyjednávanie v prípade Krymu, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko. Súvisí to s bojovými úspechmi ukrajinských vojakov, ktorí postupujú smerom na juh k Čiernemu moru. V pondelok o tom uviedla tlačová agentúra DPA, informuje TASR.



"Keď budeme na administratívnych hraniciach Krymu, podľa mňa bude možné politicky si vynútiť demilitarizáciu Ruska na území polostrova," uviedol Zelenskyj v interview zverejnenom v nedeľu večer na YouTube, ktoré v pondelok prevzali ukrajinské médiá.



Kyjev sa v súčasnej ofenzíve snaží oslobodiť územie obsadené Ruskom po invázii vo februári 2022 a takisto získať naspäť Krym, ktorý Rusko anektovalo v marci 2014.



Vo štvrtok 24. augusta ukrajinské sily oznámili, že znovu dobyli Robotyne, strategicky významnú obec v južnej Záporožskej oblasti. Teraz postupujú smerom k pobrežiu Čierneho mora aby odrezali ruskú zásobovaciu trasu na Krymský polostrov.



"Po oslobodení Robotyne naši vojaci pokračujú v postupe juhovýchodne od tejto obce," uviedla ukrajinská námestníčka ministra obrany Hanna Maľarová, hoci tam ruské sily kladú zúrivý odpor.



Nasledujúcimi cieľmi v postupe k dôležitému mestu Tokmak sú mestá Novoprokopivka a Očeretuvate, informovala Maľarová. Informácie z bojiska nie je možné nezávisle overiť, napísala DPA.



Zelenskyj v interview povedal, že politické riešenie Krymu bude lepšie, lebo by znamenalo menej obetí. Uviedol tiež, že nechce posunúť vojnu na ruské územie. Cieľom je podľa neho oslobodiť vlastné územia Ukrajiny a doplnil, že postup vojakov na ruské územie by mohol spôsobiť stratu životne dôležitej podpory Západu.



Ruskí propagandisti a podporovatelia vojny na Ukrajine opakovane varovali, že ak bude Rusko porazené, môže byť rozdelené a okupované zahraničnými ozbrojenými silami.



Kyjev nedávno vystupňoval útoky na Krym. Minulý týždeň vyslal na polostrov komando, aby sa pokúšalo narušiť zásobovacie trasy Moskvy vedúce k ruským okupačným silám na juhu Ukrajiny a zasiahlo sklady munície a paliva.



Rusko stále ovláda vyše 100.000 štvorcových kilometrov ukrajinského územia vrátane Krymu.