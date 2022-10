Zelenskyj: O týždeň bude v Donbase viať viac ukrajinských vlajok

Kyjev 2. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zaviazal, že Ukrajina získa späť ďalšie oblasti v regióne Donbas na východe krajiny, ktoré okupujú ruské jednotky. Uviedol to v noci na nedeľu počas svojho pravidelného videopríhovoru. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"V priebehu tohto týždňa bolo v Donbase vztýčených čoraz viac ukrajinských vlajok. A o ďalší týždeň ich bude ešte viac," vyhlásil Zelenskyj.



Kyjev v sobotu uviedol, že ukrajinské jednotky sa začali presúvať do strategicky významného mesta Lyman na východe Ukrajiny, ktoré bolo pod kontrolou ruskej armády. Rusko následne oznámilo, že svojich vojakov z mesta stiahlo na "výhodnejšie pozície". Ukrajinské ministerstvo obrany neskôr zverejnilo video vojakov, ktorí v Lymane vztyčujú ukrajinskú vlajku.



"Kým nevyriešite problém s tým, kto to celé začal, kto spustil túto nezmyselnú vojnu proti Ukrajine, budete jeden po druhom zabíjaní," upozornil Zelenskyj, pričom vojnu nazval "historickým omylom Ruska".