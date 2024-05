Zelenskyj: O vojenskej pomoci pre Ukrajinu rozhoduje Západ príliš dlho

Kyjev 20. mája (TASR) - Západným krajinám trvá príliš dlho, kým prijmú kľúčové rozhodnutia o vojenskej podpore pre Ukrajinu. Uviedol to v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre agentúru Reuters, píše TASR.



Poskytovanie dôležitej vojenskej pomoci, najmä systémov protivzdušnej obrany Patriot, na ktoré sa Ukrajina vo vojne s Ruskom veľmi spolieha, označil Zelenskyj za "jeden veľký krok vpred, no najskôr dva kroky späť". "Každé rozhodnutie, ku ktorému my a neskôr všetci spoločne dospejeme, sa oneskorí približne o jeden rok," povedal.



Ukrajinský prezident sa takto vyjadril v mimoriadne náročnom období pre ukrajinskú armádu, ktorá zápasí s nedostatkom munície a snaží sa odraziť novú ruskú ofenzívu v Charkovskej oblasti.



Zelenskyj navrhol spôsoby, ako by západní spojenci mohli pomôcť Kyjevu priamo, pričom za určitých okolností načrtol aj možné zostreľovanie ruských rakiet nad ukrajinským územím.



"Rusi používajú na území Ukrajiny 300 (bojových) lietadiel... Potrebujeme aspoň 120, 130 lietadiel, aby sme im vzdorovali," uviedol s odkazom na stíhačky F-16 americkej výroby, ktoré už západné krajiny Kyjevu prisľúbili. "Nemôžete ich poskytnúť práve teraz? Dobre... vráťme sa k lietadlám, ktoré máte na území susedných krajín NATO: zdvihnite ich... zostreľujte ciele, chráňte civilistov," pokračoval. "Dokážu to? Som si istý, že áno. Je to útok krajín NATO, zapojenie (do konfliktu)? Nie," dodal.



Ukrajinský prezident tiež povedal, že Kyjev rokuje so svojimi partnermi o možnosti použitia západných zbraní na zasiahnutie ruskej vojenskej techniky na hraniciach a ďalej na ruskom území. "Zatiaľ nič pozitívne," skonštatoval.



Situácia v Charkovskej oblasti je podľa Zelenského v súčasnosti pod kontrolou. Pripomenul, že v mimoriadne náročnej situácii netreba zabúdať ani na boje na východe Ukrajiny.