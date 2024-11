Zelenskyj: Obilie z Ukrajiny zachránilo pred hladom 20 miliónov ľudí

Kyjev 23. novembra (TASR) — Obilie vyvezené z Ukrajiny zachránilo doteraz vo svete pred hladom 20 miliónov ľudí. Dodávky ukrajinských potravín sa dostali k 400 miliónom ľudí v 100 krajinách sveta. Na tretej konferencii iniciatívy Obilie z Ukrajiny to v sobotu v Kyjeve povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ukrajina je významným pestovateľom obilia a kukurice. Pred začiatkom invázie ruských síl vo februári 2022 vyvážala cez Čierne more asi šesť miliónov ton obilia mesačne.



Rusko po spustení invázie zablokovalo ukrajinské čiernomorské prístavy. Vývoz z nich bol obnovený v júli 2022 v rámci čiernomorskej obilnej iniciatívy — dohody sprostredkovanej OSN a Tureckom. O rok neskôr však od nej Rusko odstúpilo.



"Ceny potravín v Egypte, Líbyi, Nigérii a ďalších afrických krajinách priamo závisia od toho, či môžu poľnohospodári a poľnohospodárske firmy na Ukrajine normálne fungovať. Od toho, ako rýchlo dokážeme vyčistiť naše polia od ruských mín, závisí, ako rýchlo sa obnoví obvyklá stabilita trhu s potravinami,“ uviedol Zelenskyj.



Dronové a raketové útoky ruských síl podľa neho poškodili od júla minulého roka 321 objektov v ukrajinských prístavoch a viac ako 20 obchodných lodí iných krajín.



Na tlačovej konferencii so zahraničnými novinármi Zelenskyj vyjadril nádej, že existujú spôsoby, ako ukončiť vojnu na budúci rok. "Kedy sa vojna skončí? Skončí sa, keď sa tak rozhodne Rusko. Keď bude pozícia Ameriky silnejšia. Keď bude globálny Juh na strane Ukrajiny a na strane ukončenia vojny," povedal Zelenskyj.



Všetky tieto kroky sa podľa neho skôr či neskôr uskutočnia. "Nebude to ľahká cesta, ale som presvedčený, že máme šancu, aby sa to na budúci rok podarilo," konštatoval.



"Sme otvorení návrhom od lídrov afrických, ázijských a arabských štátov," pokračoval Zelenskyj. "Chcem počuť aj návrhy nového prezidenta Spojených štátov amerických. Myslím si, že ich uvidíme už v januári a budeme mať plán na ukončenie tejto vojny."