Zelenskyj: Objasňujeme ruský návrh na prímerie na Deň víťazstva
Ukrajinský prezident doplnil, že jeho návrhom je dlhodobé prímerie, spoľahlivá a zaručená bezpečnosť ľudí a trvalý mier.
Kyjev 30. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že nariadil kontaktovať tím amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby objasnil podrobnosti ruského návrhu na krátkodobé prímerie počas osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Poveril som našich zástupcov, aby kontaktovali tím prezidenta Spojených štátov a objasnili podrobnosti ruského návrhu na krátkodobé prímerie. Ukrajina sa snaží o mier a vykonáva potrebnú diplomatickú prácu, aby túto vojnu skutočne ukončila. Objasníme si, o čo presne ide, či o niekoľko hodín na zabezpečenie prehliadky v Moskve, alebo o niečo viac,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Ukrajinský prezident doplnil, že jeho návrhom je „dlhodobé prímerie, spoľahlivá a zaručená bezpečnosť ľudí a trvalý mier“. „Ukrajina je pripravená na tom pracovať v akomkoľvek dôstojnom a efektívnom formáte,“ dodal.
Ruský prezident Vladimir Putin v stredu počas spoločného telefonátu informoval Trumpa, že je pripravený vyhlásiť prímerie s Ukrajinou počas nadchádzajúcich osláv Dňa víťazstva, oznámil jeho poradca Jurij Ušakov. Šéf Bieleho domu tento návrh podporil a sám podľa svojich slov navrhol Putinovi „určité prímerie“ vo vojne na Ukrajine.
Deň víťazstva nad fašizmom sa v Rusku pripomína 9. mája. Na tradičné oslavy do Moskvy tento rok pricestuje viacero svetových lídrov vrátane predsedu vlády SR Roberta Fica.
