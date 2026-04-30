Štvrtok 30. apríl 2026Meniny má Anastázia
Zelenskyj: Objasňujeme ruský návrh na prímerie na Deň víťazstva

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Kyjev 30. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že nariadil kontaktovať tím amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby objasnil podrobnosti ruského návrhu na krátkodobé prímerie počas osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Poveril som našich zástupcov, aby kontaktovali tím prezidenta Spojených štátov a objasnili podrobnosti ruského návrhu na krátkodobé prímerie. Ukrajina sa snaží o mier a vykonáva potrebnú diplomatickú prácu, aby túto vojnu skutočne ukončila. Objasníme si, o čo presne ide, či o niekoľko hodín na zabezpečenie prehliadky v Moskve, alebo o niečo viac,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.

Ukrajinský prezident doplnil, že jeho návrhom je „dlhodobé prímerie, spoľahlivá a zaručená bezpečnosť ľudí a trvalý mier“. „Ukrajina je pripravená na tom pracovať v akomkoľvek dôstojnom a efektívnom formáte,“ dodal.

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu počas spoločného telefonátu informoval Trumpa, že je pripravený vyhlásiť prímerie s Ukrajinou počas nadchádzajúcich osláv Dňa víťazstva, oznámil jeho poradca Jurij Ušakov. Šéf Bieleho domu tento návrh podporil a sám podľa svojich slov navrhol Putinovi „určité prímerie“ vo vojne na Ukrajine.

Deň víťazstva nad fašizmom sa v Rusku pripomína 9. mája. Na tradičné oslavy do Moskvy tento rok pricestuje viacero svetových lídrov vrátane predsedu vlády SR Roberta Fica.
NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA

MICHELKO: Zvýšenie dôchodkov pre 90-ročných má šancu na schválenie

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

HRABKO KOMENTUJE REFERENDUM: Slová a skutky