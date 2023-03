Zelenskyj: Obnoviť bezpečnosť v ZAE nie je možné, kým ju ovláda Rusko

Kyjev 27. marca (TASR) - Obnoviť bezpečnosť v Záporožskej atómovej elektrárni (ZAE) na juhu Ukrajiny nie je možné, kým ju má pod kontrolou Rusko. V pondelok to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj šéfovi Medzinárodnej agentúry pre atómovú agentúru (MAAE) Rafaelovi Grossimu. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Zelenskyj a Grossi sa stretli v juhoukrajinskej Záporožskej oblasti ešte pred ZAE. Grossi tam má ísť tento týždeň a bude to už jeho druhá návšteva v ZAE od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.



Najväčšiu atómovú elektráreň v Európe obsadilo Rusko pred rokom. Pracujú tam ukrajinskí zamestnanci a v súčasnosti sú v nej aj medzinárodní experti MAAE.



"Bez okamžitého stiahnutia ruských vojakov a ruského personálu zo Záporožskej atómovej elektrárne a z priľahlého územia sú všetky iniciatívy na obnovenie bezpečia odsúdené na neúspech," povedal Zelenskyj Grossimu.



Stretli sa pri vodnej elektrárni na rieke Dneper, ktorú poškodili ruské útoky.



Podľa Zelenského zamestnanci v ZAE sú pod "neustálym tlakom", a dodal, že Rusi nedodržiavajú bezpečnostné predpisy a zasahujú do fungovania elektrárne.



Šéf MAAE predtým v pondelok v tvíte napísal: "Dnes som sa v meste Záporožie stretol so Zelenským a mali sme cenný rozhovor o ochrane Záporožskej atómovej elektrárne a jej zamestnancov. Znovu som vyjadril našu plnú podporu jadrovým zariadeniam na Ukrajine."