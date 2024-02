Zelenskyj: Obrana lodného koridoru v Čiernom mori závisí od pomoci USA

Kyjev 27. februára (TASR) - Bez ďalšej vojenskej pomoci Spojených štátov Ukrajina nebude môcť brániť lodný koridor v Čiernom mori, ktorý jej umožňuje vyvážať milióny tón obilia do sveta, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre stanicu CNN. TASR o tom informuje v utorok podľa správy agentúry Reuters.



Ukrajina vlani v auguste vytvorila nový koridor na vývoz obilia cez Čierne more, ktorý ide mimo medzinárodných vôd a využíva trasy pozdĺž pobrežia Bulharska a Rumunska, členských krajín Severoatlantickej aliancie.



K takémuto kroku pristúpila po tom, čo Rusko odstúpilo od obilnej dohody, ktorú pomohli vlani sprostredkovať Turecko a OSN. Táto dohoda umožňovala bezpečný vývoz obilia z ukrajinských čiernomorských prístavoch a zároveň uľahčovala export ruského obilia a hnojív.



"My...sme vytvorili novú trasu v Čiernom mori," uviedol v pondelok Zelenskyj pre CNN. Lodný koridor označil za veľký úspech vzhľadom na to, že sa cezeň podarilo doteraz vyexportovať približne 30 miliónov tón obilia a iných poľnohospodárskych produktov.



Zároveň však varoval, že ak americký Kongres neschváli navrhovaný balík vojenskej pomoci, v ktorom je zahrnutá aj podpora Ukrajine vo výške 60 miliárd dolárov, budúcnosť čiernomorského koridoru je v ohrození.



"Myslím si, že trasa bude uzavretá... pretože na jej obranu je potrebná aj munícia, protivzdušná obrana a niektoré ďalšie systémy," povedal ukrajinský prezident.



Ukrajina aj Rusko patria medzi najväčších svetových vývozcov obilia. OSN v tejto súvislosti varovala, že ruská invázia na Ukrajinu, ktorá trvá už vyše dva roky, zhoršuje svetovú potravinovú krízu. Podľa OSN za ten čas došlo k desiatkam útokov na ukrajinské zariadenia určené na výrobu a vývoz obilia. Rusko napriek tomu tvrdí, že sa zameriava na vojenskú, nie civilnú infraštruktúru.



Vojenskú pomoc pre Kyjev blokujú v Snemovni reprezentantov USA konzervatívni republikáni, podporovaní americkým exprezidentom Donaldom Trumpom. Ukrajine medzičasom dochádza vojenský personál aj munícia, predovšetkým pre delostrelectvo a v posledných týždňoch sa musela stiahnuť z niektorých pozícií na frontových líniách.