Zelenskyj: Obranné dohody s krajinami Blízkeho východu sú historické
Kyjev sa snaží využiť svoje skúsenosti so zneškodňovaním ruských dronov pri obrane krajín Perzského zálivu, ktoré napádajú rovnaké iránske drony typu Šáhid, aké používa Rusko proti Ukrajine.
Autor TASR
Kyjev 30. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok označil za „historické“ obranné dohody, ktoré minulý týždeň podpísal s krajinami Blízkeho východu počas svojej návštevy regiónu. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
Kyjev uzavrel dohody s Katarom, so Saudskou Arábiou a so Spojenými arabskými emirátmi. Ich obsah zatiaľ nebol zverejnený, Zelenskyj však uviedol, že zahŕňajú ukrajinské odborné znalosti v zostreľovaní dronov - skúsenosti, ktoré môžu byť kľúčové vzhľadom na iránske útoky na krajiny Perzského zálivu počas konfliktu na Blízkom východe.
„Verím, že ide o historické dohody. Dohodli sme sa na strategickej spolupráci v oblasti vojenskej technológie a tiež v ďalších oblastiach. Hovoríme o desaťročných dohodách,“ povedal Zelenskyj novinárom.
Kyjev sa snaží využiť svoje skúsenosti so zneškodňovaním ruských dronov pri obrane krajín Perzského zálivu, ktoré napádajú rovnaké iránske drony typu Šáhid, aké používa Rusko proti Ukrajine. Navrhol vymeniť relatívne lacné ukrajinské prostriedky na zneškodňovanie dronov za drahé protivzdušné strely, ktoré krajiny Perzského zálivu používajú v súčasnosti na zostreľovanie iránskych dronov.
