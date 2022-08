Zelenskyj obvinil Amnesty,že ospravedlňuje agresiu Ruska voči Ukrajine

Kyjev 5. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer odsúdil ľudskoprávnu organizáciu Amnesty International za to, že ospravedlňuje "teroristické" činy Ruska. Reagoval tak na správu AI, podľa ktorej Kyjev ohrozuje civilistov umiestňovaním vojakov bojujúcich proti ruskej invázii v obytných oblastiach. TASR správu prevzala v noci na piatok z agentúry AFP.



AI sa pokúsila "amnestovať tento teroristický štát a presunúť zodpovednosť z agresora na obeť", uviedol Zelenskyj vo svojom pravidelnom videopríhovore.



"Neexistuje žiadna okolnosť, ani len hypoteticky, na základe ktorej by sa akýkoľvek ruský útok voči Ukrajine stal oprávneným. Agresia proti nášmu štátu je nevyprovokovaná, invazívna a teroristická," dodal.



AI vo štvrtkovej správe uviedla, že ukrajinská armáda porušuje medzinárodné humanitárne právo a ohrozuje civilistov tým, že si vytvára základne a manipuluje so zbraňami v obývaných oblastiach. Podľa generálnej tajomníčky AI Agnes Callamardovej túto taktiku neospravedlňujú ani nevyberané útoky ruských síl.



Obytné štvrte, kde si ukrajinskí vojaci urobili základne, sú podľa AI niekoľko kilometrov od frontových línií, pričom existovali aj alternatívne riešenia bez ohrozenia civilistov. Vojaci navyše nevyzvali obyvateľov na evakuáciu napriek tomu, že začali útočiť na ruské sily, ktoré paľbu opätovali.



Správu AI vo štvrtok kritizovali aj ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba a ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak zdôraznil, že ukrajinské ozbrojené sily podnikajú všetky opatrenia na presun civilistov do bezpečnejších oblastí.