Zelenskyj obvinil Moskvu z útoku na humanitárny koridor v Mariupole

Kyjev 11. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že za dva dni bolo z miest evakuovaných približne 100.000 ľudí. Obvinil však ruské sily z útoku na humanitárny koridor v meste Mariupoľ. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Zelenskyj povedal, že sa rozhodol poslať do obliehaného prístavného mesta Mariupoľ konvoj nákladných áut s potravinami, vodou a liekmi.



Ale "okupanti spustili tankový útok presne tam, kde mal byť tento koridor", uviedol Zelenskyj vo videovyhlásení a opísal to ako "otvorený teror".



Ukrajina obvinila Rusko zo stredajšieho leteckého útoku na pôrodnicu v Mariupole, pri ktorom zahynuli traja ľudia vrátane mladého dievčaťa, poznamenala AFP.



Moskva vo štvrtok sľúbila, že každý deň otvorí humanitárne koridory, aby umožnila Ukrajincom utiecť z miest, ale Kyjev odmieta evakuačné trasy vedúce do Ruska.